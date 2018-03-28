Что не так в Xiaomi Mi Mix 2S? Разобрались

РазобралисьXiaomi следует своим принципам, и во всем повторяет политику Apple . Ну, не во всем — только с лучших сторон. Сотрудничество прошло не зря.

Поэтому прошедший день был насыщенным. И на фоне свежего iPad для школьников, китайский промышленный (или все же софтовый?) гигант показал несколько действительно интересных устройств.

На первый взгляд Xiaomi не предложила что-то уникальное, и многие ресурсы не акцентировали свое внимание на смартфоне Mi Mix 2S. Тем не менее, зря — он оказался на редкость удачным, на все 100% — флагманским.

Пока OnePlus сдает позиции, Xiaomi рискнула воевать с флагманами Apple и Samsung на их поле. И уже победила. Редкий случай, когда минорное обновление становится лидером рынка.

Чем интересен оригинальный Xiaomi Mi Mix 2?

Первая версия безрамочного смартфона Xiaomi вышла раньше iPhone X. Да, она невероятна похожа на смартфоны Sharp Aquos — но их купить (было) сложно, что нельзя сказать о Xiaomi.

Обновленная версия Mi Mix 2 стала доработанной версией с учетом всех особенностей эксплуатации безрамочных смартфонов:

вытянутый (18:9) экран 5,99-дюймовый экран вместо обычного с диагональю 6,4 дюйма,

динамик в верхнем торце вместо спрятанного под экраном,

толстая рамка вокруг дисплея вместо полного отсутствия рамок.

Mi Mix 2, Samsung S8 и iPhone X — стандарты безрамочных смартфонов.

Да, это все еще копия Sharp — но переосмысленная, достойная, удобная в повседневном использовании. Так что все говорят о клонах Mi Mix, а Sharp остается в Японии

Подкачали 3 параметра: производительность, которую пришлось зарезать в угоду тепловыделению; камера — самая обычная для «китайца», не соответствующая цене (хотя OnePlus так же к успеху идут); малая емкость аккумулятора.

Новое — еще не забытое старое?

Одна из претензий к Xiaomi Mi Mix 2S — сохранившийся с базовой модели внешний вид и материалы. Новинка получила цельную металлическую рамку по контуру. Все же измененную — рамки стали немного меньше.

На самом деле, вопрос рамок для безрамочных аппаратов намного серьезнее, чем кажется. Именно Xiaomi первой из знакомых нам брендов испытала это на себе. Для Mi Mix первого поколения компания была вынуждена предлагать страховку на замену экрана, который бился от малейшего удара.

Поэтому в Mi Mix 2 (наш обзор) появились приличные боковые рамки. В Mix 2S они стали меньше, потому что толщина аппарата увеличилась. По большому счету, такие мелочи несущественны для массового пользователя.

К тому же, задняя крышка из стекла для базовой версии и керамики для максимальной комплектации создают впечатление, что единственное внешнее отличие — модуль камеры. Разве что керамика — изогнутая по краям, значит чуть более удобная.

А, собственно, зачем менять удачное? Материалы приятные на ощупь, уютные. И не мешают работе беспроводных интерфейсов. Смартфон лежит в руке так, что его не хочется выпускать из рук.

Интересно, что для Mi Mix 2 компания обращает внимание на параметры экрана: цветовой охват DCI-R3 и контрастность 1500:1 — очень неплохой результат для смартфона. Но совершенно обычный для Xiaomi. Тоже самое мы видели в Mi6 (наш обзор), Mi Note 3 (наш обзор) и даже Mi 5s Plus (наш обзор).

На деле, все действительно хорошо, даже 2.5D края и защита Gorilla Glass — для безрамочных дисплеев эти вещи нужно вносить в стандарт. Mix 2 показал себя лучше, чем бесконечно бьющиеся Samsung.

Технические особенности: самый быстрый, или нет?

Главным изменением для модели с индексом «S» стал процессор, точнее — однокрисcтальная платформа. Самый свежий Qualcomm Snapdragon 845, на 30% быстрее и экономичнее предшественника. Что это дает пользователю?

«Попугаи» обеспечат плавность работы, но не они правят бал. Во-первых, Snap 845 холоднее предшественника — крайне актуально для стеклянной крышки, слишком хорошо проводящей тепло.

Во-вторых, при аккумуляторах с равной емкостью, смартфон с новым процессором будет работать на 20-30% (погрешности все же имеются) дольше аналога на Snapdragon 835. А ведь это одна из наиболее экономичных платформ!

Сколько Mi Mix 2S проработает в реальном сценарии использования? Покажут тесты. Скорее всего, не меньше 2 суток при серьезной нагрузке, и около 8-12 часов работы экрана.

Не менее актуально обновленное графическое ядро Adreno 630, входящее в состав Snapdragon 845. В обычных приложениях новинка показывает 30% увеличения производительности по сравнению с предыдущим поколением. А при работе с AR/VR-приложениями скорость вывода графической информации выросла в 2,5 раза!

Поэтому с февраля 2018 года Google и Xiaomi начали совместную работу по массовому внедрению AR-приложений, в частности — пакета ARCore, прямого аналога ARKit от Apple. Пилотным проектом стал Mi Mix 2S, который фактически сможет работать как смартфон проекта Tango, которые являются наиболее продвинутыми устройствами, использующими дополненную реальность.

В «845-м» много интересных особенностей, хотя не все раскрываются производителями. Вторая по значимости после AR — встроенный DSP-процессор Hexagon 685, предназначенное для системы глубинного обучения операционной системы и/или других программ без нагрузки на основной процессор.

Пока Xiaomi — единственный китайский производитель смартфонов, реализовавший этот потенциал. Вместе с Mix 2S они презентовали систему искусственного интеллект XiaAI, с помощью которой происходит обработка голосовых команд и функционирование разблокировки по лицу Face ID.

Кстати, о Face ID, которую использует Xiaomi. Без инфракрасной камеры, которую использует Apple, его функциональность стремится к 0. Но с искусственным интеллектом она сможет приблизить качество работы хотя бы при хорошем освещении, распознавая владельца с похмелья и в шарфе (что не смог сделать Xiaomi Mi Note 3).

Пока ИИ работает только в китайской прошивке. Но смартфон поступит и на другие рынки, поэтому вполне вероятно, что через полгода мы увидим версию на английском или русском языках.

Выбора Xiaomi немного — ИИ делает Mix 2S привлекательнее, да и конкуренты наступают на пятки. В этом направлении работает Huawei, Samsung и даже ZTE. Помните, я говорил о необходимости перехода от аппаратных «фишек» к программным?.

Камеры: кажется, китайцы научились

При тестировании Xiaomi я всегда отмечаю недостаточно качественную камеру. Кроме Mi5s, Mi6 и Mi Note 3 у компании еще не было ни одного внятного камерофона. Большинство «Mi» снимают на свою стоимость, не больше.

Но и не меньше. Поэтому от снимков с камер Mi Mix и Mi Mix 2 требовать что-то серьезное просто некрасиво: ну не может смартфон за 25 тысяч снимать на уровне устройства за 50. Слишком много средств необходимо вложить в разработку программного обеспечения.

С появлением Mi6, активное участие в проектировании двойной камеры которого приняли специалисты Samsung, ситуация немного изменилась. Вероятно, эти разработки, улучшенные в Mi Note 3, и легли в основу главной «фишки» обновления.

У Xiaomi Mi Mix 2S очень крутая двойная камера, состоящая из топовых датчиков: основного Sony IMX363 и телеобъектива Samsung S5K3M3. Топовые, прошедшие дополнительные доработки. Объектив первого обладает диафрагмой F/1,8, второго — F/2,4. Ими можно пользоваться по-отдельности, или одновременно: тогда смартфон делает несколько снимков и сшивает их между собой для устранения шума.

Кстати, модуль отлично вписался в угол — никаких случайных касаний. Привет, Samsung!

Система получилась поразительно точная, с правильным балансом белого, хорошим контрастом, неплохим динамическим диапазоном. Просто отличная камера, которая в темноте снимает лучше iPhone! Специалисты компании DxO, профессионально оценивающие камеры мобильных устройств, поставили двойной камере Mi Mix 2S невероятный 101 балл за фотосъемку.

Больше только у iPhone X, Samsung Galaxy S9+ (наш обзор) и линейки Huawei P20 (новые короли мобильной фотографии). Первый — признанный лидер. Второй — самостоятельно производит фотомодули. Третьим помогает Leica. Впервые в лидеры попала Xiaomi, не получившая место в тройке только из-за неидеальной оптимизации видеосъемки.

Суммируем: 5 главных фишек, которых не хватало

По факту, уже в обычном Xiaomi Mi Mix 2 было почти все. Свежие фишки делают его использование приятнее:

хорошая камера на уровне флагманов Apple и Samsung,

длительное время автономной работы,

прохладная задняя панель,

система искусственного интеллекта,

беспроводная зарядка (можно купить фирменную за 16 долларов).

Как видите, Xiaomi учла ошибки и пожелания покупателей. Mi Mix 2S лишился главного недостатка предшественника, и стал самым сбалансированным и мощным смартфоном компании. Настоящий флагман, за который не стыдно.

Цены и доступность: здравый смысл на стороне Xiaomi

Судя по всему, Xiaomi Mi Mix 2S станет самым интересным смартфоном топового класса в 2018 году. Возможно, Apple сможет предложить что-то более оригинальное, но другим брендам предложить совершенно нечего (концепт Vivo Apex пока нельзя рассматривать серьезно).

Причин (читай — плюсов) много:

удобная форма и строгий стильный внешний вид,

мощная платформа Snapdragon 845 (она будет во всех флагманах),

плавная работа операционной системы MIUI 9,

отличная двойная камера,

поддержка всех диапазонов связи и бесконтактной оплаты через NFC.

И правит всем — низкая цена. Итак, Xiaomi Mi Mix 2S на китайском рынке в минимальной комплектации стоит 530 долларов (как обычный Mix 2 у перекупщиков), в максимальной — 640. Еще 100-150 на старте продаж накинут перекупщики и дилерские сети. Дорого.

Но конкуренты все еще дороже. Так, OnePlus 6 будет стоить не меньше 750 долларов, при этом снимать значительно хуже. OnePlus 5T снимается с продаж. Samsung S9+ пока стоит почти 900 долларов, цена iPhone X приближается к этой цифре.

При переводе в рубли все становится куда хуже, поскольку Mi Mix 2S стоит рядом с одним из психологических барьеров в 30-35 тысяч рублей — традиционная для российского рынка цена раскрученного флагмана даже до кризиса. Заплатить 50 тысяч готовы куда меньшее число людей.

Поздравляю, Xiaomi! Новый хит готов.