20 штук из Китая, которые стоит заказать сейчас

20 штук из Китая , которые стоит заказать сейчасНа днях один из главных интернет-магазинов Китая GearBest отмечает свое 4-летние. Для покупателей приготовили множество скидок, распродаж, акций, купонов и розыгрышей.

Как всегда, мы собрали все самое интересное в одном месте.

Все главные скидки и распродажи марта от GearBest здесь.

1. Умный дверной замок Xiaomi

Можно открывать дверь ключом, запрограммированной картой, при помощи цифрового кода, через отпечаток пальца или приложение. Интегрируется в систему умного дома и взаимодействует с другими устройствами компании.

Цена: 9 994 руб.

2. Ретро игровая приставка

Современное переиздание ретро игровой консоли. В неё уже встроено более 600 знакомых с детства 8-битных игр.

Цена: 1 234 руб.

3. Фигурка Дэдпула из конструктора

Оригинальная 9-сантиметровая фигурка из конструктора, совместимого с LEGO. В комплекте 230 деталей и инструкция по сборке.

Цена: 105 руб.

Скидки и подарочные мешочки в честь дня рождения GearBest здесь.

4. Набор переходников micro USB — USB C Четыре переходника превратят старые ненужные кабели в совместимые с современными смартфонами и компьютерами.

Цена: 117 руб.

5. XIAOMI Mi A1 Один из лучших смартфонов Xiaomi прошлого года. Внешне похож на iPhone 7, внутри имеет сбалансированную начинку и хорошую камеру со сдвоенным сенсором. Есть даже сканер отпечатков пальцев.

Цена: 12 313 руб. 10 962 руб. (по купону «GB_Anniversary20» первые 25 штук)

6. Raspberry Pi 3B Основа для сборки известной «малинки». Компьютер можно приспособить для файлового сервера, медиацентра, простого ПК или в других целях.

Цена: 2 174 руб.

Здесь подарочные мешочки в честь 4-летия GearBest от $1.

7. Умный светильник

Срабатывает при обнаружении движения неподалеку. Днем заряжается от солнечных батарей.

Цена: 590 руб.

8. Кроссовки Xiaomi Light Weight

Удобная обувь от Xiaomi. Подойдет как для занятий спортом, так и для повседневной носки. Есть умные возможности, кроссовки считают шаги и синхронизируются с приложением.

Цена: 3 233 руб. 2 900 руб. (по купону «StilgarGBxmshoes»)

9. Светильник-ночник ZBOLE

Удобный светильник может стать украшением для любого интерьера. Его можно как подвесить куда-нибудь, так и положить на ровную поверхность.

Цена: 989 руб.

10. Дорожный чемодан Xiaomi

Вместительный чемодан объемом 36 или 64 литра. Удобная система раскрытия позволяет быстро добраться до всего содержимого. Перемещать удобно благодаря колесам и выдвижной ручке.

Цена: 6 390 руб.

11. Мощная зарядка

Компактная дорожная зарядка на 3 USB порта. Поддерживается быстрая зарядка, на каждый порт выдает до 2.4A.

Цена: 218 руб. 193 руб. (по купону «CA%PA4thmL»)

Тут проходит беспроигрышная лотерея с крутыми призами.

12. Колонка Xiaomi

Новая модель беспроводной колонки с поддержкой Bluetooth 4.2. Есть встроенная батарея на 10 часов работы и микрофон для ответа на входящие звонки.

Цена: 1 753 руб. 1 556 руб. (по купону «CA%CN4th4r»)

13. FM-трансмиттер Xiaomi

Автомобильная зарядка на 2 порта с возможностью транслировать музыку со смартфона в FM-диапазоне.

Цена: 998 руб.

14. Брелок с Lightning-кабелем

Компактный брелок с раскладным кабелем USB-Lightning для зарядки смартфона или передачи данных.

Цена: 1 570 руб.

15. Беспроводная зарядка

Беспроводная зарядка подойдет для всех совместимых смартфонов. Есть поддержка быстрой зарядки для устройств от Samsung.

Цена: 1 175 руб.

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16. Планшет Lenovo P8 8-дюймовый планшет с 3 Гб оперативной памяти, накопителем на 32 Гб и процессором Snapdragon 625. Есть контрастный дисплей с разными режимами работы и годная камера.

Цена: 7 610 руб.

17. Смартфон MAZE Comet 4G 5.7-дюймовый смартфон с поддержкой двух сим карт, LTE, сдвоенной камерой и мощным железом.

Цена: 5 878 руб.

18. Фитнес браслет Xiaomi Mi Band 2 Самый популярный браслет для измерений пройденного расстояния и сожженных калорий. Все измерения аккумулируются в приложении, можно ставить цели и делиться с друзьями.

Цена: 1 292 руб.

19. Ноутбук YEPO 737A

Стильный 13-дюймовый ноутбук внешне очень похож на легендарные MacBook Air. Работает под управлением Windows 10, на борту процессор Intel, 6 ГБ оперативной памяти и SSD на 64 ГБ.

Цена: 12 901 руб.

20. Антибактериальный фильтр

Специальное приспособление способно удалить вредные бактерии и запахи в холодильнике объемом до 100 литров.

Цена: 731 руб.

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