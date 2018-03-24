Huawei троллит Samsung и Apple

Компания Huawei 27 марта представит P20 и P20 Pro. Особенностью P20 Pro станет тройная основная камера, основной модуль которой будет на 40 Мп, второй монохромный на 20 Мп и третий 8-Мп telephoto-модуль c 3x-зумом. Кроме того, девайс получит поддержку замедленной съемки при 960 кадрах в секунду, датчик IR-RGB, лазерный автофокус, а также 24-Мп фронтальную камеру. Одним словом, «полный фарш».

Техническое превосходство — это хорошо, но что насчет пиара? Ведь если девайс действительно неплох, его можно также отлично прорекламировать. И в этот раз у Huawei действительно получилось удивить. Рекламные микроавтобусы компании расположились в Лондоне рядом с магазинами Apple и Samsung:

На баннерах написано «будь терпеливее» и «жди». Таким образом компания хочет отвлечь потребителей от покупки флагманов Apple и Samsung в пользу Huawei P20 и P20 Pro. Отличный шаг. Кроме того, по всему Лондону можно встретить рекламные надписи на асфальте с датой презентации и хештегом «#HuaweiP20».

Теперь остается действительно лишь ждать, ведь сложно покупать что-либо в магазине, перед которым расположись рекламные баннеры Huawei, интригующие своим присутствием.

По материалам gsmarena