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Huawei троллит Samsung и Apple
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Huawei троллит Samsung и Apple 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Компания Huawei 27 марта представит P20 и P20 Pro. Особенностью P20 Pro станет тройная основная камера, основной модуль которой будет на 40 Мп, второй монохромный на 20 Мп и третий 8-Мп telephoto-модуль c 3x-зумом. Кроме того, девайс получит поддержку замедленной съемки при 960 кадрах в секунду, датчик IR-RGB, лазерный автофокус, а также 24-Мп фронтальную камеру. Одним словом, «полный фарш».
Техническое превосходство — это хорошо, но что насчет пиара? Ведь если девайс действительно неплох, его можно также отлично прорекламировать. И в этот раз у Huawei действительно получилось удивить. Рекламные микроавтобусы компании расположились в Лондоне рядом с магазинами Apple и Samsung:
На баннерах написано «будь терпеливее» и «жди». Таким образом компания хочет отвлечь потребителей от покупки флагманов Apple и Samsung в пользу Huawei P20 и P20 Pro. Отличный шаг. Кроме того, по всему Лондону можно встретить рекламные надписи на асфальте с датой презентации и хештегом «#HuaweiP20».
Теперь остается действительно лишь ждать, ведь сложно покупать что-либо в магазине, перед которым расположись рекламные баннеры Huawei, интригующие своим присутствием.
По материалам gsmarena
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