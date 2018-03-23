Погоня за Apple негативно отразится на стоимости Android-флагманов

Разработка программно-аппаратных систем сканирования, аналогичных Face ID, требует от производителей значительных финансовых вливаний, которые впоследствии отразятся на стоимости смартфонов. По этой причине многие игроки рынка были вынуждены сосредоточиться на освоении ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев.

По данным DigiTimes, каждый комплекс распознавания лиц обойдется производителям минимум в 60 долларов США. Учитывая совокупную стоимость всех компонентов флагманских смартфонов, которые, как правило, составляют 350-380 долларов, это станет по-настоящему серьезной проблемой как для вендоров, так и для потребителей.

Технология ультразвукового сканирования отпечатков, предложенная Qualcomm , позволяет размещать датчики идентификации под дисплеями вне зависимости от их типа. Иными словами, производителям не придется массово переходить на органические матрицы, чтобы иметь возможность оснастить фирменные смартфоны новой технологией.

Несмотря на очевидные преимущества программно-аппаратных комплексов распознавания лиц вроде Face ID, некоторые вендоры по-прежнему стремятся обеспечить схожий уровень защиты исключительно за счет программных алгоритмов. Xiaomi, например, подтвердила планы оснастить Mi Mix 2S «умной» функцией идентификации по лицу.

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