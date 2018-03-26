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Xiaomi представила самые дешевые проводные керамические наушники
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Xiaomi представила самые дешевые проводные керамические наушники 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания Xiaomi презентовала свой очередной гаджет — проводные керамические наушники под названием Dual-Unit Half-Ear Headphones. По заявлению производителя, новинка является самым доступным по цене подобным гаджетом на рынке. В эти слова легко поверить с учетом того, что наушники оценены всего в $10. Несмотря на столь низкую цену, модель получила сертификат Hi-Res Audio от японской ассоциации Japan Audio Association, что гарантирует высочайшее качество звучания. Dual-Unit Half-Ear Headphones работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 40 кГц. Сопротивление составляет 32 Ом. Имеется блок управления с тремя кнопками и микрофоном. Есть два варианта расцветки — черный и белый.
Источник: Xiaomi
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