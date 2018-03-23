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Как исправить проблемы с Bluetooth на Mac
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Как исправить проблемы с Bluetooth на Mac 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Хоть Bluetooth и достаточно надежная технология, некоторые владельцы старых Mac всё еще могут сталкиваться с трудностями. Для того чтобы раз и навсегда решить проблемы с сопряжением устройств, у нас есть три эффективных способа.
Сбросить модуль Bluetooth
Перед началом нужно будет закрыть все приложения.
Зажимаем Shift + Alt и выбираем значок Bluetooth на панели меню
Выбираем «Отладка» -> «Сбросить модуль Bluetooth»
После этого обязательно перезагружаем систему
Проверяем работу Bluetooth, всё должно заработать. Правда, стоит учесть, что все устройства нужно будет настроить повторно.
Удалить файл настроек Bluetooth
Запускаем Finder
Зажимаем комбинацию клавиш Command+Shift+G  В окне указываем следующий путь: /Library/Preferences/
Находим файлы настроек Bluetooth. Они могут называться «com.apple.Bluetooth.plist» или «com.apple.Bluetooth.plist.lockfile», удаляем их  Перегружаемся, заново настраиваем сопряжение с нужными устройствами
В большинстве случаев первых двух способов достаточно. Однако если проблема по-прежнему имеет место быть, в таком случае мы можем попробовать третий метод.
Сброс параметров контроллера управления системой (SMC)
Выключаем наш Mac  Зажимаем клавиши Shift-Control-Option одновременно с кнопкой питания в течение 10 секунд и отпускаем
Включаем наш Mac  SMC сброшен, осталось проверить на работоспособность Bluetooth.
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