Как исправить проблемы с Bluetooth на Mac

Хоть Bluetooth и достаточно надежная технология, некоторые владельцы старых Mac всё еще могут сталкиваться с трудностями. Для того чтобы раз и навсегда решить проблемы с сопряжением устройств, у нас есть три эффективных способа.

Сбросить модуль Bluetooth

Перед началом нужно будет закрыть все приложения.

Зажимаем Shift + Alt и выбираем значок Bluetooth на панели меню

Выбираем «Отладка» -> «Сбросить модуль Bluetooth»

После этого обязательно перезагружаем систему

Проверяем работу Bluetooth, всё должно заработать. Правда, стоит учесть, что все устройства нужно будет настроить повторно.

Удалить файл настроек Bluetooth

Запускаем Finder

Зажимаем комбинацию клавиш Command+Shift+G В окне указываем следующий путь: /Library/Preferences/

Находим файлы настроек Bluetooth. Они могут называться «com.apple.Bluetooth.plist» или «com.apple.Bluetooth.plist.lockfile», удаляем их Перегружаемся, заново настраиваем сопряжение с нужными устройствами

В большинстве случаев первых двух способов достаточно. Однако если проблема по-прежнему имеет место быть, в таком случае мы можем попробовать третий метод.

Сброс параметров контроллера управления системой (SMC)

Выключаем наш Mac Зажимаем клавиши Shift-Control-Option одновременно с кнопкой питания в течение 10 секунд и отпускаем

Включаем наш Mac SMC сброшен, осталось проверить на работоспособность Bluetooth.