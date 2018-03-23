Танк в мире смартфонов: обзор Fly Power Plus XXL

Двое суток непрерывной работы — недорогой и очень выносливый смартфон от Fly сильно нас удивил и заставил вспомнить старые мобильные телефоны, которые могли работать дни напролет.

Дизайн Первое, что замечаешь, взяв в руки Fly Power Plus XXL — какой он тяжелый. Смартфон весит чуть больше 200 грамм, и это уже говорит о том, что гаджет оснащен большим аккумулятором. Модель поставляется только в одном варианте — с корпусом черного цвета и диагональю 5 дюймов.

Полезный размер экрана на самом деле немного меньше, так как кнопки меню расположены прямо на сенсорной панели. Такое решение применяется в конструкции некоторых бюджетных моделей, например, Fly Memory Plus или BQ BQS-5070 Magic. Удобно ли это? Зависит от того, как вы привыкли держать смартфон. Камера выполнена заподлицо, и из корпуса выступают только «ушки» около динамиков — это нужно для лучшего распространения звука, если смартфон лежит на задней крышке.

Fly Power Plus XXL стоит всего 5 500 рублей и при этом оснащен сканером отпечатков пальцев. Это здорово, что производители стали добавлять такой датчик в бюджетные модели, но все еще довольно сложно найти дешевый смартфон с подобным оснащением. В этом плане Fly обогнала своих конкурентов, чего нельзя сказать о производительности протестированного гаджета.

Память и процессор Смартфон оснащен 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти — это мало, учитывая, что на борту установлен Android 7.0. В какой-то момент система заполнит все возможное пространство, и пользователю придется постоянно бороться с «подвисанием» смартфона. Однако смартфон поддерживает карты microSD объемом до 64 Гбайт.

Кстати, как и все бюджетные модели от Fly, Plus XXL напичкан предустановленными приложениями и рекламой. К счастью, все ненужные программы можно удалить, ну а если вы сами собирались установить Ebay , BeepCar или «Юлу», то вам не придется этого делать — все скачано до вас.

Сердце гаджета — четырехядерный процессор MediaTek MT6737 с частотой 1.3 ГГц. Такой же установлен на борту Digma, который мы недавно тестировали. Это маломощный процессор с низким энергопотреблением, который используют в ультрабюджетных смартфонах.

Автономность и производительность Одного взгляда на характеристики Fly XXL достаточно, чтобы понять, что этот смартфон не для запуска тяжеловесных игр или активной работы сразу в нескольких приложениях. Мы протестировали его производительность в AnTuTu Benchmark — во время испытаний гаджет зависал так часто, что нам пришлось несколько раз запускать тест сначала. Мощности графического процессора и вовсе оказалось недостаточно, чтобы попасть в рейтинговые списки AnTuTu.

Кстати, Fly Memory Plus оказался почти в два раза производительнее своего коллеги, набрав больше 22 тысяч баллов в аналогичном тестировании. Но оcобенность Fly Power Plus XXL — не его вычислительная мощность. Как следует из названия, главная фишка XXL-модели — большой аккумулятор емкостью 4900 мАч. И это подтвердилоcь во время испытаний батареи: в самом сложном тесте приложения AnTuTu Tester смартфон набрал больше 18 тысяч баллов, сильно обогнав аналогичные модели.

Мы испытали гаджет на практике: за час непрерывного воспроизведения музыки смартфон потерял всего 3 процента заряда аккумулятора. Это отличный результат, хотя и не совсем соответствует характеристиками, которые заявляет производитель (Fly уверяет, что гаджет продержится 100 часов в режиме воспроизведения).

Заряжается Fly Power Plus XXL долго — за час питания от родного зарядного устройства он восполнил только 30%. Кстати, аккумулятор у смартфона несъемный.

Камера Смартфон оснащен основной камерой с разрешением 8 МП и фронтальной — 5 МП. Мы сделали несколько фотографий в разных условиях — при ярком офисном освещении и на пасмурной улице.

Во всех случаях снимки Fly обладают неплохой детализацией, но не передают настоящие цвета предметов. Например, наш последний журнал в реальности гораздо ярче, а снег на улице все-таки белее, чем на фото Fly Power Plus XXL.

Если вы имели дело с топовыми смартфонами, оснащенными современными камерами, разница с Fly сразу бросится вам в глаза. Но если качественная цветопередача для вас не так важна, как емкость аккумулятора, Power Plus XXL станет хорошим выбором.

Вывод: Большая батарея, но низкая мощность

Это гаджет для тех, кому важнее всего время автономной работы, а не скорость запуска приложений или количество памяти. В XXL-модели две SIM-карты, что делает его неплохим телефоном для работы и командировок.

По техническим характеристикам Fly Power Plus XXL сильно отстает от своих главных конкурентов из лиги бюджетных смартфонов, но его особенность — не мощная начинка, а большая батарея, способная долго держать заряд. И наши тесты подтвердили это — смартфон действительно очень «живучий».

Если вы ищите недорогой смартфон, загляните в наш рейтинг бюджетных телефонов. Ни одна из представленных в нем моделей не смогла проработать так долго, как Fly Power Plus XXL, но среди них есть варианты с неплохой камерой и высокой производительностью.

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