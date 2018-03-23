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У производителей Android-смартфонов нет денег на аналог Face ID
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У производителей Android-смартфонов нет денег на аналог Face ID 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
У производителей Android-смартфонов нет денег на аналог Face IDИздание Digitimes опубликовало очередной отчет, поясняющий, почему производители Android-смартфонов не спешат интегрировать аналог Face ID.
Производство 3D-сканера распознавания лица, используемого в iPhone X, существенно влияет на себестоимость устройства. Именно поэтому конкуренты выбирают альтернативу в виде ультразвуковых сканеров от Qualcomm.
Так, за инфракрасный датчик TrueDepth Apple выкладывает по 60 долларов. Учитывая, что стоимость флагмана стартует от $999, компания может с лихвой компенсировать затраченную на производство сумму.
Android-производители не могут позволить себе такого, и в качестве приоритетного направления развития биометрического способа аутентификации выбирают сканер отпечатков под экраном. Помимо компании Vivo, свое детище во второй половине 2018 года покажет и Huawei, представив флагман Mate 11.
Выпускать аналог Face ID для Android-производителей опасно и с точки зрения патентных споров. Таким образом, массового внедрения аналогов хваленого и фактически главного нововведения iPhone X в сегменте Android-устройств не стоит.
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