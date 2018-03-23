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NVIDIA уличили в выпуске замедленной графики для ноутбуков
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NVIDIA уличили в выпуске замедленной графики для ноутбуков 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания NVIDIA, как оказалось, выпускает две версии графического процессора GeForce MX150 для ноутбуков, причём одна из них обеспечивает на 25% большую производительность, хотя и потребляет при этом больше энергии. На данный феномен обратили внимание специалисты ресурса NotebookCheck.
Обе версии GeForce MX150 имеют одинаковые базовые характеристики, включая 2 Гб видеопамяти GDDR и 384 ядрер CUDA. Однако NVIDIA GeForce MX150 версии 1D10 получила частоты 1469 и 1532 МГц и TDP в 25 Вт, тогда как у GeForce MX150 1D12 эти параметры составляют 937 и 1038 МГц и 10 Вт.
Другими словами, GeForce MX150 1D12 обеспечивает ноутбукам более продолжительное время автономной работы, но жертвует производительностью.
Так, по данным тестов NotebookCheck, у 13,3-дюймовых ноутбуков Lenovo IdeaPad 32013KBR, HP Envy 13-ad006ng, Asus Zenbook UX331UA, Xiaomi Mi Notebook Air (2018) и Asus Zenbook UX330UN графика потребляет 10 Вт. Тогда как у более крупных Asus Zenbook UX430UN, HP Envy 17-ae143ng, Acer Swift 3 SF315-51G-57E5, MSI PLS62 и Xiaomi Mi Notebook Pro — 25 Вт.
Из этого тестеры сделали вывод, что в 13-дюймовых ультрабуках используется «маломощная» версия NVIDIA GeForce MX150, а в 14-дюймовых и более габаритных моделях — производительная, но не энергоэффективная.
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