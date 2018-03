VR за $200 от Facebook и Xiaomi: насколько хорош Oculus Go

На проходящей в США выставке игровых технологий GDC компания Oculus (принадлежит Facebook) впервые позволила журналистам полноценно опробовать выпускаемый на мощностях китайской Xiaomi новый беспроводной шлем виртуальной реальности Oculus Go. Большинство протестировавших новинку сходятся во мнении: за такую цену (200 долларов) это отличное решение. Вести.Hi-tech ознакомились с впечатлениями журналистов ведущих изданий об Oculus Go — хотя это пока не полноценные обзоры, многое об устройстве уже стало ясно.

Oculus Go: цена и возможности

Да, Oculus Go будет стоить (новый VR-шлем от Facebook должен поступить на рынок в ближайшие месяцы) как недорогой смартфон, в пересчете по текущему курсу — примерно 11 400 рублей. Это гораздо дешевле, чем VR-шлемы, требующие проводного подключения к мощным компьютерам, вроде Oculus Rift или HTC Vive. Функционально Oculus Go близок к Gear VR — гарнитуре, фактически — специальному кейсу с линзами и ремешком для крепления на голове, который совместим с флагманскими смартфонами Samsung. Но Gear VR последнего поколения стоит $129 и требует использования с ним дорогого смартфона, а Oculus Go — вполне самостоятельное устройство.

Новинка, как и Gear VR, отслеживает только повороты головы, но не перемещения пользователя. Дополнительным средством управления служит миниатюрный пульт с круглым кликпадом, курком и парой кнопок: «назад» и «домой». На верхней части корпуса расположены кнопки для включения и регулировки громкости.

Oculus Go: дизайн и удобство

Новый шлем виртуальной реальности не блещет уникальным дизайном, но при этом выглядит аккуратно. Корпус выполнен из пластика и легкой дышащей ткани, а в местах, прилегающих к лицу, проложен уплотнитель из мягкого вспененного материала. Правда, идущая по периметру лицевой стороны корпуса щель заставляет Oculus Go выглядет дешевле, чем он мог бы, пишет репортер The Verge Ади Робертсон. Слева расположен порт microUSB для подзарядки и 3,5-мм аудиоразъем. На голове устройство крепится при помощи мягкого регулируемого ремешка.

Баланс веса у Oculus Go не так хорош, как у Oculus Rift, пишет Робертсон — шлем ощутимо перевешивает голову вперед. Это неудивительно, ведь вся электроника и батареи сосредоточены в передней части шлема. В то же время, Джессика Кондит из Engadget называет новинку «легкой и комфортной». По ее словам, в нижней части шлем прилегал к лицу не идеально — скосив глаза вниз, можно увидеть «окно в реальный мир», позволяющее найти и взять в руки пульт управления. Но когда смотришь в линзы устройства, этого «окна» не видно.

Устройство можно использовать даже не снимая очков, а конструкция крепления с расходящимися ремнями на затылке позволяет, отмечает Робертсон, не испытывать неудобств обладателям длинных волос, собранных в косы или хвосты. Кроме того, она лучше распределяет вес.

Oculus Go: характеристики и «железо»

Производитель пока не сообщает точных характеристик Oculus Go — вероятно, окончательный анонс и объявления даты начала продаж Oculus Go состоятся на ежегодной конференции Facebook для разработчиков F8 в мае. Однако, во время предварительного анонса новинки на CES 2018 в январе говорилось, что Oculus Go, как и его «брат-близнец» от Xiaomi для китайского рынка — Mi VR Standalone — работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 821. Другие характеристики — вроде емкости встроенного накопителя или объема оперативной памяти Oculus Go — пока не подтверждены.

Такой процессор Qualcomm используется в смартфонах Google Pixel предыдущего поколения, анонсированных осенью 2016-го, а также в LG G6. То есть процессор довольно мощный, но по производительности и оптимизации энергопотребления уступает новейшему Snapdragon 845 или прошлогоднему 835-му. В качестве операционной системы устройство использует модифицированную Android — на нее легко портировать любые приложения и другой VR-контент, созданный для Gear VR или платформы Google Daydream.

Устройство будет использовать экран разрешения WQHD (2560x1440 пикселей), произведенный по LCD-технологии — разработчики ранее утверждали, что для VR-применений она подходит лучше, чем OLED-экраны флагманов Samsung. Линзы переработаны, чтобы обеспечивать более высокую четкость изображения, поможет этому и чуть более высокая частота обновления дисплея — 72 Гц вместо 60 Гц у Gear VR, пишет Сэм Мачкович из Ars Technica.

На GDC представители Oculus подтвердили — Oculus Gо сможет использовать «неравномерный рендеринг» (foveated rendering), то есть отображать участки на периферии изображения с меньшим разрешением, направляя основную вычислительную мощность на формирование максимально детальной картинки по центру изображения.

Интересной особенностью Oculus Go является встроенная аудиосистема. Динамики направленные, создают эффект пространственного звука и, утверждает Майкл Андронико из Tom's Guide, звук из них практически не слышен окружающим. При желании можно использовать обычные наушники, для этого на корпусе есть аудиоразъем.

Oculus Go: опыт в играх

Журналист Ars Technica называет экран Oculus Go «роскошным» и добавляет: «Я никогда не видел, чтобы бюджетное VR-устройство обеспечивало изображение такого уровня». Повысить качество картинки помогает дисплейная панель с «быстрым переключением» пикселей. Достойным журналист назвал и звук встроенных динамиков — несмотря на то, что демонстрация проходила в шумном павильоне выставки, аудио в играх было слышно достаточно четко.

Главное ограничение Oculus Go и отличие от более дорогих шлемов — поддержка лишь трех степеней свободы (3DOF), а не шести (6DOF). То есть устройство отслеживает только повороты головы влево-вправо, вверх-вниз и наклон вправо-влево. Отслеживающие 6 степеней свободы шлемы плюс к вышеуказанным движениям также «понимают», когда пользователь передвигается по плоскости, встает или приседает. То есть опыт «погружения» в виртуальную реальность в бюджетном шлеме от Facebook и Xiaomi будет гораздо менее реалистичным:

Тем не менее, продемонстрированные на GDC тайтлы, адаптированные для Oculus Go, журналистам в целом понравились. Болше всего пишут про Anshar Online — шутер, где игрок перемещается в пространстве на космическом корабле. Направление полета задается повротами головы — куда смотрим, туда и летим — а скорость регулируется движениями пальца по кликпаду контроллера. Уровень графики в игре на Oculus Go описывают как нечто среднее между PlayStation 2 (в плане числа полигонов) и Xbox 360 (в плане качества освещения, отражений и теней).

Как отмечает репортер Engadget, в Anshar Online лучше всего играть именно с беспроводным шлемом, таким как Oculus Go — враги могут приблизиться и со спины, и, чтобы сразиться с ними, придется повернуться на 180 градусов. Вот список других игр, которые будут доступны для Oculus Go после его поступления в продажу: Catan VR (настольные игры с реальными соперниками в VR), They Suspect Nothing (мини-игры в мире, населенном роботами), Vacation Simulator (юмористический «симулятор отпускника» от создателей Job Simulator — «симулятора офисного работника»), The Big Table (научно-фантастическое приключение с образовательными элементами) и ряд других.

Oculus Go: выводы

"Возможно, Oculus Go — это лучший шанс индустрии VR наконец-то продвинуть свою продукцию в массы", — пишет Джессика Кондит из Engadget. Сотрудник Ars Technica отмечат, что после демонстрации Oculus Go был вынужден поинтересоваться у представителей компании, точно ли устройство не будет стоить дороже ранее заявленных 199 долларов, так его впечатлило увиденное. А Робертсон из The Verge предполагает, что новинка при относительно невысокой цене сможет заинтересовать многих, кто не готов покупать дорогие смартфоны Samsung или уже пользуется iPhone, но при этом не собирается тратиться на мощный компьютер и дорогостоящий VR-шлем вроде Oсulus Rift в пару к нему. Наконец, это гораздо удобнее смартфонной VR-гарнитуры — вы не теряете доступа к своему смартфону и не разряжаете его батарею, погружаясь в виртуальную реальность с Oculus Go. В любом случае, предварительное демо — не повод для далеко идущих заключений, стоит подождать выхода устройства в продажу и полноценных обзоров.