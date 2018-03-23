BQ Iron Max: обзор металлического российского смартфона за $130

BQ — уже достаточно хорошо известный бренд на российском рынке, популярности которого способствует более чем регулярное обновление модельного ряда и хорошее качество смартфонов. Это неоднократно было отмечено в нашем цикле обзоров BQ. Ассортимент у компании достаточно большой, и среди них есть очень интересные экземпляры.

Сегодняшний BQ-5507L Iron Max получил простую для 2018 года аппаратную начинку, но оснащен добротным металлическим корпусом с интересными элементами дизайна, изогнутым стеклом на фронтальной панели, фронтальной камерой со своей вспышкой и сканером отпечатков пальцев. Выглядит аппарат далеко не по-бюджетному.

Сама же BQ на официальной странице продукта особо не хвастается возможностями Iron Max — это просто более продвинутая модель линейки Iron с более мощной батареей и большим дисплеем. Просят за новинку 7490 рублей, то есть примерно $130. Стоит ли смартфон своих денег? Об этом мы подробно расскажем дальше.

Комплектация

Смартфон запакован в традиционный для производителя качественный картонный бокс с дополнительной обложкой в виде слайдера. Спереди изображен сам «герой» обзора, где отметили, что одной из особенностей устройства является сканер отпечатка пальца.

На задней стороне коробки обозначены все основные характеристики девайса, информация о производителе и комплектации, а также размещен логотип фонда «Подари жизнь». Покупая любую продукцию BQ, часть выручки идёт на помощь детям, которым она необходима.

Комплектация базовая: собственно сам Iron Max, который дополнительно упакован в пакетик, зарядное устройство на 5V/1A, дата-кабель USB-microUSB, отдельно съемный аккумулятор и подробная инструкция полностью на русском языке и гарантийник.

Всё выполнено в черном цвете под стать смартфону (нам достался именно такой, хотя есть еще очень симпатичный сине-фиолетовый и кофейный варианты телефона) и имеет хорошее качество. Следует отметить отсутствие наушников, что неоднократно отмечалось в предыдущих обзорах. Такая мелочь была бы большим плюсом. Также в последнее время BQ перестали класть скидочный купон на покупку аксессуаров.

Достав аппарат из коробки и поддержав его в руках какое-то время, сразу ощущается добротность сборки и приятный холодок металлического корпуса. Приятным элементом дизайна являются металлический ободок камеры с эффектом «хрома», если смотреть со стороны. Также выделяется металлический блеск окантовки сканера отпечатка.

На экран кроме фирменной наклейки с характеристиками устройства нанесена защитная плёнка, что является плюсом. У некоторых она в лучшем случае идёт в комплекте и приходится обращаться в сервис, если самому этого сделать не получается. Несмотря на то, что пленка была нанесена аккуратно (хотя один пузырек был), для чистоты эксперимента ее все же снимаем — так аппарат выглядит еще более уверенным и цельным.

Дизайн и конструкция

Смартфон получил 5,5-дюймовый экран и нормальный для такой диагонали и формата «не безрамочный» размер — 76 х 152 х 8,7 мм. В руке лежит удобно и не выскальзывает, впечатления от обладания таким аппаратом приятные. При небольшой толщине ощущается достаточно солидный вес устройства в 170 граммов, что для бюджетника не типично. Это делает его немного брутальным и подкупает своей надёжностью, что понравится многим.

На «фасаде» смартфона дисплей, закрытый 2.5D стеклом. Не сказать, что оно полностью переходит в грань, палец чувствует рамку. Работать с экраном приятно, палец хорошо скользит. Но на полностью черной фронтальной части хорошо видны следы пальцев.

Вверху расположен разговорный динамик, фронтальная камера со вспышкой (не очень красиво выделяется) и датчик приближения. Также слева имеется светодиод для уведомлений и индикации зарядки, который горит зеленым или красным цветом.

Внизу расположены традиционные сенсорные кнопки возврата назад, «домой» и вызова меню активных приложений. В темное время суток они не подсвечиваются, но из-за своего серебристого цвета все равно хорошо видны в темноте при хотя бы каком-то свечении.

Основная часть корпуса выполнена полностью из полуматового металла, который довольно хорошо собирает отпечатки пальцев. Стирается грязь так же быстро. Рамка устройства сделана из пластика в цвет металлической крышки. Ничего не хрустит, не скрипит и не продавливается. Снова респект.

Кроме «хромированной» выделяющейся вертикальной камеры (камера и вспышка заключены в один модуль) и заметного кружка сканера отпечатка, больше особых элементов дизайна не присутствует. Всё достаточно просто и со вкусом. Ниже датчика изображен логотип производителя, а ещё ниже название модели — Iron Max.

На боковой грани расположены кнопки включения питания и «качелька» регулировки звука. Не очень большие по размеру и идеальны по силе нужного нажатия. При использовании работают плавно и тихо, с корпусом выглядят монолитно и выполнены из пластика. Кнопка питания по двойному нажатию может быстро запускать камеру. На левой грани ничего нет.

На верхней стороне разместили разъемы microUSB и аудио на 3,5 мм, на нижней — прорези для динамика и микрофона. Звук на максимальном уровне показался довольно тихим, но благодаря этому без особых искажений и хрипов.

Особое внимание заслуживает задняя крышка, которая снимается благодаря специальной выемке в нижнем правом углу. Она крепится очень четко. Аккумулятор съемный, имеет небольшую ёмкость в 2800 мАч, но для не самых топовых параметров этого устройства является стандартным. Вместо современного лотка для симок и карты памяти здесь реализована классическая система. Что даже лучше, так как позволяет установить и microSD и две SIM одновременно.

Технические характеристики

Экран: IPS, 5,5 дюйма, 1280×720 пикселей, 291 ppi, 2.5D стекло

Процессор: 4-ядерный 64-битный MediaTek MT6737, 1,3 ГГц Графика: ARM Mali-T720 MP2 Операционная система: Android 7.0 Оперативная память: 2 ГБ Встроенная память: 16 ГБ Поддержка карт памяти: microSD до 32 ГБ Связь: 3G, 4G LTE SIM: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Беспроводные интерфейсы: Wi­-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Навигация: GPS Камеры: основная 8 МП (вспышка, автофокус), фронтальная 2 МП, обе со вспышками

Датчики: приближения, освещенности, акселерометр, сканер отпечатков пальцев

Аккумулятор: 2800 мАч, Li-Polymer

Габариты: 76 х 152 х 8,7 мм Вес: 170 граммов

Дисплей

BQ-5507L Iron Max получил стандартный 5,5-дюймовым экран формата 16:9 с разрешением 1280×720 пикселей. Благодаря неплохой IPS-матрице, картинка имеет широкие углы обзора и выдает высокое качество изображения без искажений. Просматривать интернет-страницы, видео и в целом пользоваться приложениями удобно. Прослойки между защитным стеклом и дисплеем почти нет.

Присутствует адаптивная регулировка яркости с адекватной работой. Можно изменить настройки, активировав спящий режим или смену заставки. Пользоваться экраном приятно пальцы отлично скользят по сенсорной поверхности, а скругленные края 2.5D придают больше удобства при совершении боковых свайпов. Поддерживается мультитач — до 5 одновременных нажатий.

Если использовать устройство при солнечном свете, картинка не тускнеет, но это если установлена максимальная яркость, которая быстро садит аккумулятор. В целом дисплей имеет хороший её запас (достаточно 50-60% от максимального значения), а также предлагает регулировку цветовой гаммы.

Качество экрана порадовало, картинка яркая, сочная и с хорошей цветопередачей. Правда, при стандартных настройках белый цвет кажется с красноватым оттенком, поэтому можно поиграться с настройками и оптимизировать картинку под себя. Дополнительное приложение MiraVision позволяет настроить изображение под требования каждого пользователя.

1 из 7 Программное обеспечение

В качестве ОС смартфон получил практически чистую Android 7.0. Есть несколько предустановленных программ типа Google (и всего необходимого пакета), Яндекс , Nine Store и UC Browser. Второй рабочий стол сразу занят иконками для быстрой установки приложений. При необходимости почти все можно легко удалить. Так как система идет без дополнительных оболочек, все работает достаточно быстро и плавно.

Из коробки аппарат сразу был с последним апдейтом системы — обновления сразу не прилетали, немного позже начали обновляться основные сервисы Google. Присутствуют базовые настройки интерфейса, а также виджеты и несколько обоев для рабочего стола и интересных эффектов.

1 из 42 Для работы операционной системы, большинства использованных мной приложений из Google Play и игр, имеющегося объема ОЗУ 2 ГБ было достаточно. В повседневной работе со смартфоном я ни разу не ощутил дискомфорта при работе с системой.

Производительность

За быстродействие отвечает очень популярный среди китайских бюджетников 64-битный процессор MT6737 на 4 ядра с частотой 1,3 ГГц, построенный на Cortex-A53 ядрах. Современные, но базовые задачи данный чип выполняет хорошо. Ощущения нехватки быстродействия при стандартной работе с интернетом и большинством приложениями не ощущалось. Конечно, если смотреть видео-онлайн с детализацией выше 720p/30fps и запускать тяжелые игры, то просадки бывают, аппарат всё-таки бюджетного класса.

Что сказать об оперативной памяти на 2 ГБ? Её всегда хватало при повседневной работе со смартфоном. Обычно используется половина объёма и даже остается 1 ГБ в запасе.

Накопителя на 16 ГБ в нынешнем году естественно мало. Тем более, что в реальности пользователю доступно только чуть более 10 ГБ. Этого хватает, чтобы установить несколько игрушек и комплект дополнительных приложений. Спасает поддержка microSD до 32 ГБ. Благо, что слот не гибридный, и карту памяти можно установить независимо от использования 2 SIM.

В тестах производительности BQ-5507L Iron Max показал себя, как крепкий бюджетный смартфон. Оптимизация системы выполнена хорошо, так как многие аналогичные по параметрам аппараты уступили данной модели. В AnTuTu новинка набрала 34 322 балла; в Geekbench — 532 балла в одноядерном режиме, 1530 — в многоядерном и 937 пунктов при тестировании графики.

1 из 6 Производительность можно увеличить с помощью встроенного приложения DuraSpeed, которое приостанавливает некоторые фоновые процессы, тем самым ускоряя работу системы и конкретного приложения. Протестировали — вроде бы действительно влияет.

Что касается развлечений, в частности игр, то большинство из них работают вполне нормально, однако в играх, где присутствует тяжёлая 3D-графика, чувствуется нехватка мощности. Например, в Asphalt 8 автоматически задаётся максимальный уровень графики, но игра идёт не совсем плавно, с задержкой после нажатий, хоть играть можно.

Если решили поиграть в игры потяжелее, типа World Of Tanks, то и это можно сделать, выбрав минимальные настройки детализации.

Что касается сканера отпечатков пальцев? Площадка идеального размера (есть совсем уж крохотные модули) и немного утоплена. Срабатывание происходит быстро и почти всегда точно, если класть палец прямо. Можно сохранить пять отпечатков и включить поддержку жестов, которые помогают при управлении функциями смартфона. Например, касанием пальца можно сделать фото, а свайпами перелистывать фото или переключать музыкальные треки, управлять интерфейсом, а также отвечать на звонки и другое.

Для дополнительной безопасности есть функция Smart Lock. Можно настроить безопасные места (устройство будет оставаться разблокированным), надежные устройства, распознавание по голосу, физический контакт (телефон будет разблокирован рядом с вами и заблокируется, когда вы его положите).

Камеры

Основной сенсор камеры имеет разрешение 8 мегапикселей, и выдающимся его не назовешь. Вспышка одиночная, но довольно мощная — на некоторых фото получаются засветы. Есть обычные и несколько «необычных» режимов, которые включают панораму и «красивое лицо». Фронталка получила минимальное разрешение на 2 мегапикселя. Оба фотодатчика получили апертуру f/2.0. Увеличение — цифровое, 4-кратное.

Снимают камеры соответственно. Есть правда динамический режим HDR, а также настройки ISO, резкости и корректировки баланса белого. Можете поиграться с ручными настройками изображения — изменить резкость, насыщенность, оттенок, контрастность или яркость. Мне понравились картинки при повышенной насыщенности (при настройках по умолчанию все кажется слегка угрюмым). Есть готовые режимы типа «портрет», «пейзаж», «ночь», «вечеринка» или же можно активировать автоматическое определение сцены.

1 из 9 При условии хорошего дневного освещением фото получаются удачными, но потребуется максимально точно и уверенно держать фокус на объекте съемки, а иначе результат получится смазанным. Особенно, если включен HDR режим. В темное время суток можно использовать вспышку, которая есть у обеих камер.

Примеры фото

Съемка видео

Снимать видео можно при максимальном разрешении 720р. Во время съёмки ночью можно активировать вспышку как подсветку фонариком. Снимая видео, параллельно можно делать фото. Также можно включить/выключить стабилизацию изображения и микрофон и изменить режим аудио (обычный или совещение). Качество видео тоже меняется на низкое, среднее, высокое и наилучшее (почему-то указано как хорошее).

Говоря откровенно, высокого качества не ждите. Картинка довольно зернистая, при приближении качество очень сильно теряется. Стабилизация работает, но посредственно. При дневном свете ролики получаются приемлемыми с натяжкой, а вот звук относительно пристойного качества. При такой стоимости смартфона больше придираться не буду, сами оцените результат.

Селфи-камера

По поводу фронталки на 2 мегапикселя сложно сказать что-то хорошее. Для создания качественных фотографий она не предназначена. Кроме стандартного режима есть опция «Красивое лицо», которая делает селфи «мягче» и устраняет недостатки лица. Отдельно в настройках можно установить степень удаления морщин и отбеливания лица. Адекватно работает только при хорошем освещении. Однако стоит напомнить про собственную вспышку: можно настроить ее на автоматическое использование, выключить или же включить в режиме фонарика.

Также днем селфи-камера позволяет получить более-менее удачные фотографии, но малейшие неблагоприятные условия портят всё. Для Skype камера подойдет, если не требуется высокого качества видео. Также вполне неплохой, яркий и детализированный снимок может получиться при включенном HDR — но нужно очень крепко держать в руках устройство и не перемещать его.

1 из 8 Аккумулятор

Это не самое сильное место у смартфона. Ёмкости 2800 мАч хватает максимум на день-полтора, если особо не нагружать устройство и экономить заряд. В активном режиме, возможно, и хватит на полный день, но и в этом случае не забудьте подзаряжаться или захватить с собой пауэрбанк. В нашем стандартном тесте просмотра YouTube по Wi-Fi с максимальным уровнем яркости заряда аккумулятора хватило на 3 часа 50 минут. Результат так себе, но бывало и хуже.

Чтобы зарядить смартфон от 0% до 100% через комплектное зарядное устройство, понадобилось как-то много времени — 3 часа 40 минут (пробовали заряжать несколько раз). Для увеличения длительности работы, есть режим энергосбережения, а также энергосбережение при ожидании.

Связь

Мобильную связь обеспечивают стандартные модули GSM и LTE поколения 4G. Можно использовать одновременно 2 SIM-карты. Каждая из них настраивается и выбирается по умолчанию с какой звонить или отсылать SMS или подключаться к интернету. Никаких нареканий по качеству приема нету — собеседник прекрасно слышит меня, и я тоже отчётливо слышу. Соединение Wi-Fi происходит быстро и работает стабильно. Беспроводное соединение Bluetooth стандартное, и при синхронизации с беспроводной гарнитурой показало себя хорошо.

Геолокация обеспечивается GPS, который достаточно быстро находит спутник — 30-35 секунд. Точность определения — 3-10 метров, всё как обычно.