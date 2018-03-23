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Как правильно заряжать телефон: советы экспертов
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Как правильно заряжать телефон: советы экспертов 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Споры о том, как заряжать смартфон правильно, никак не утихнут. Английские эксперты решили положить конец этому и опубликовали список советов, благодаря которому ваш телефон будет служить очень долго.
Большинство из нас привычно ставит смартфон заряжаться на всю ночь. Ничего хорошего для аккумулятора в этом нет: достигнув 100% блоки заряжания отключаются и включаются вновь уже после потери 1%. Батарея как будто работает на постоянной основе.
Гораздо правильнее будет заряжать телефон один раз в день. Оставляйте его подключенным на полтора-два часа и батарея прослужит гораздо дольше.
Переохлаждение и перегрев «убивают» гаджет довольно быстро. Притом, страдает не только аккумулятор. Оптимально заряжать смартфон примерно на 80%.
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