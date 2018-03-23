Как правильно заряжать телефон: советы экспертов

Споры о том, как заряжать смартфон правильно, никак не утихнут. Английские эксперты решили положить конец этому и опубликовали список советов, благодаря которому ваш телефон будет служить очень долго.

Большинство из нас привычно ставит смартфон заряжаться на всю ночь. Ничего хорошего для аккумулятора в этом нет: достигнув 100% блоки заряжания отключаются и включаются вновь уже после потери 1%. Батарея как будто работает на постоянной основе.

Гораздо правильнее будет заряжать телефон один раз в день. Оставляйте его подключенным на полтора-два часа и батарея прослужит гораздо дольше.

Переохлаждение и перегрев «убивают» гаджет довольно быстро. Притом, страдает не только аккумулятор. Оптимально заряжать смартфон примерно на 80%.