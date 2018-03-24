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Американские полицейские используют пальцы мертвецов для разблокирования iPhone
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Американские полицейские используют пальцы мертвецов для разблокирования iPhone 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Судмедэксперты все чаще используют пальцы мертвых преступников для разблокировки их же мобильных устройств.
Судебные эксперты ФБР рассказали, что регулярно разблокируют смартфоны пальцами мертвых людей. В частности, этот метод помогает при раскрытии преступлений, пишет 9to5Mac со ссылкой на Forbes.
Поскольку большинство жителей Соединенных Штатов пользуются iPhone, то практика разблокировки гаджета с помощью отпечатка пальца мертвеца становится распространенной.
В частности, чтобы снять защиту с телефона Apple преступника Абдула Разак Али Артана, устроившего бойню на территории университета в Огайо, спецслужбы приложили его палец к устройству. Правда, тогда им это не удалось, у покойника разрядился гаджет и потребовал ввода пароля.
Для того чтобы получить доступ к содержимому смартфонов, правоохранителям не нужно иметь ордер, поскольку на труп не распространяется закон о неприкосновенности частной жизни.
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