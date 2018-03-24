Американские полицейские используют пальцы мертвецов для разблокирования iPhone

Судмедэксперты все чаще используют пальцы мертвых преступников для разблокировки их же мобильных устройств.

Судебные эксперты ФБР рассказали, что регулярно разблокируют смартфоны пальцами мертвых людей. В частности, этот метод помогает при раскрытии преступлений, пишет 9to5Mac со ссылкой на Forbes

Поскольку большинство жителей Соединенных Штатов пользуются iPhone, то практика разблокировки гаджета с помощью отпечатка пальца мертвеца становится распространенной.

В частности, чтобы снять защиту с телефона Apple преступника Абдула Разак Али Артана, устроившего бойню на территории университета в Огайо, спецслужбы приложили его палец к устройству. Правда, тогда им это не удалось, у покойника разрядился гаджет и потребовал ввода пароля.

Для того чтобы получить доступ к содержимому смартфонов, правоохранителям не нужно иметь ордер, поскольку на труп не распространяется закон о неприкосновенности частной жизни.