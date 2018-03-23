Громкость на полную: 5 способов усилить звук смартфона

Случалось ли вам уехать в отпуск, и там обнаружить, что забыли положить в чемодан колонку от смартфона? Или, однажды вы пытались слушать подкаст, пока готовили обед, и ничего не расслышали, потому что в раковину набиралась вода, а на плите шипела сковородка… Бывает много ситуаций, когда хочется усилить звук, не подключая колонки и не затыкая уши наушниками. Эксперты iCHIP.ru предлагают пять простых, бесплатных и остроумных способов усилить звук гаджета.

1. Переверните кверху дном

Динамики расположены на нижней грани устройства, поэтому они громче звучат, когда обращены вверх и наружу, а не вниз, как обычно, где они приглушены подставкой или столешницей. Хотите послушать громкую музыку с телефона — переверните его вверх дном и подоприте чем-нибудь. 2. Ночной эквалайзер

В iPhone зайдите в меню, выберите Settings > Music > EQ и затем Late Night. Остальные варианты эквалайзера тоже повышают громкость, но Late Night в данном случае — лучший вариант.

3. Сложите руки рупором

Помните, что вы делаете, когда в лесу кричите «ау»? Складываете ладони у рта, чтобы было громче. То же самое можно сделать, когда слушаете смартфон на природе. Просто сверните ладонь около динамиков, чтобы звуковые волны отражались от них в сторону ушей. 4. Поместите смартфон в миску

Этот трюк будет жить, пока существуют звучащие гаджеты и глубокая посуда. Просто поместите устройство в миску или большую кружку, на этот раз динамиками вниз. Звуковые волны будут отражаться от нижней и боковых поверхностей посуды и лучше заполнять помещение. 5. Динамик из подручных материалов

Этот лайфхак работает не хуже посуды. Даже лучше: вы можете направить звуковые волны, куда захотите. Вам понадобится картонный цилиндр, оставшийся от рулона туалетной бумаги или бумажных полотенец, пара пластиковых либо бумажных одноразовых стаканчиков и ножницы. Нужно вырезать в картонном цилиндре щель, достаточно большую, чтобы установить туда телефон, и сделать в стаканчиках по круглому отверстию, чтобы вставить туда концы цилиндра. Все — самодельная колонка готова, можно любоваться своим изделием под прекрасную музыку. Источник: CNET

Фото: Flickr Что вы делаете, чтобы лучше слышать звук со смартфона? Надеваю наушники Подключаю колонки Мне и так хорошо слышно Другое Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Лучшие беспроводные колонки для смартфонов, которые мы увидим в 2018 году

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