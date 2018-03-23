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Corsair обновила процессорную СВО Hydro Series H60
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Corsair обновила процессорную СВО Hydro Series H60 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания Corsair выпустила обновлённую версию процессорной системы жидкостного охлаждения Hydro Series H60, которая подходит для платформ Intel (LGA115x, LGA1366, LGA20xx) и AMD (AM2, AM3, FM1, FM2, AM4). Устройство относится к необслуживаемым СВО и оснащено белой светодиодной подсветкой.
Hydro Series H60 получила алюминиевый радиатор, размеры которого составляют 157x120x27 мм, резиновые шланги и водоблок со встроенной помпой и медным основанием. За охлаждение радиатора отвечает 120-миллиметровый вентилятор, скорость вращения которого регулируется ШИМ-методом в диапазоне от 600 до 1700 об/мин. Максимальный уровень шума не превышает 28,3 дБА.
Hydro Series H60 уже поступила в продажу по рекомендованной цене 70 долларов.
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