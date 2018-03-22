Разработан портативный модульный 4К-проектор N-Tech

Переносной смарт-проектор N-Tech — это кинотеатр, аудиосистема и аккумуляторный блок в одном. 4К-проектор позволит наслаждаться трансляцией с высоким уровнем качества изображения вне зависимости от того, когда и где вы осуществляете просмотр.

Именно подобные устройства демонстрируют, что громоздкие домашние кинотеатры давно не актуальны — на их смену пришло компактное, мобильное и универсальное устройство. Конструкция являет собой цилиндр, состоящий из трех секций разной толщины. Внизу расположена крупная цилиндрическая часть с аудиосистемой на 12 Вт с четырьмя стереодинамиками, размещенными по кругу. В середине конструкции находится аккумуляторный блок, обеспечивающий 8 часов в автономном режиме. Наконец, наверху — вращающийся цилиндр проектора с электронной составляющей, основанной на ОС Android 7.1.

Работает проектор на базе 8-ядерного процессора Amlogic S912 с 3 Гб оперативной памяти DDR3 и 32 Гб встроенной. Аппарт подключается через USB и HDMI, а также при помощи Wi-Fi и Bluetooth. Имеется дистанционное управление через пульт или фирменное приложение. На Indiegogo разработчики проводят сбор средств на производство проектора, который в дальнейшем собираются продавать за $549.