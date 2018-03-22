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Сэкономили: донским парламентариям купят планшеты не за 60, а за 49 тысяч рублей
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Сэкономили: донским парламентариям купят планшеты не за 60, а за 49 тысяч рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове определили подрядчика, который обеспечит депутатов из областного Заксобрания планшетными компьютерами. Новые устройства за 49 тысяч рублей каждое должны передать в ЗС РО через несколько недель.
Согласно сайту госзакупок, первоначальная цена контракта составляла 3 миллиона 971 тысячу рублей. Однако победитель аукциона — ООО «ТД Астра» — пообещал приобрести технику всего за 3,2 миллиона рублей. Таким образом областной бюджет сэкономит более 700 тысяч рублей.
Согласно техзаданию, для «государственных нужд» требуется закупить планшеты с размером экрана 10,5 дюйма и количеством ядер не менее шести. Необходим 64-битный процессор и не менее четырех гигабайтов оперативной памяти, а также чехол, обтянутый искусственной кожей. Операционная система гаджетов — iOS, — сказано в техзадании.
— Стоимость 44-47 тысяч касается планшетов, не оснащенных GSM-модулем, то есть без возможности мобильного интернета. Модель с этой функцией Wi-Fi+ Cellular стоит 56-57 тысяч, — прокомментировали 161.ru в Законодательном собрании Ростовской области. — Работа депутата достаточно мобильна: обсуждение законопроектов, анализ информации по рассматриваемым вопросам, выезды в избирательные округа, приёмы граждан и работа по обращениям. И в этом смысле планшетный компьютер, который, что называется, под рукой — необходимый в наши дни рабочий инструмент, позволяющий более эффективно и с меньшими затратами времени и средств делать свою работу.
Как только компания «ТД Астра» подпишет контракт с заказчиком, она будет обязана предоставить технику в течение 15 дней.
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