Xiaomi показала технологию распознавания лиц в Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 2S получит «умную» функцию распознавания лиц, способную идентифицировать своего владельца, даже если тот надел головной убор или отрастил бороду. На это указывает тизер, опубликованный Xiaomi в социальной сети Weibo. Несмотря на отсутствие аппаратных датчиков, производитель делает ставку на программные методы распознавания, порядком поумневшие благодаря работе нейронных сетей.

Практика показывает, что сколь бы умными ни были алгоритмы, используемые для распознавания лиц, они все равно не могут тягаться по уровню защищенности с трехмерными датчиками с функцией определения глубины. Это доказывает технология Intelligent Scan от Samsung, для стабильной работы которой требуется соблюсти множество факторов, в том числе размещение смартфона под определенным углом при сканировании.

Другой особенностью нового Mi Mix 2S станет возможность определения объектов в режиме реального времени по принципу Google Lens. Судя по содержанию другого тизера, будет достаточно навести объектив основной камеры на предмет, как «умные» алгоритмы определят его и выдадут название. Не исключено, что таким же образом смартфон сможет переводить иностранные тексты на родной для пользователя язык.

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