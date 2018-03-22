Обзор наушников ASUS ROG STRIX FUSION 500

Гейминг с каждым годом все сильнее набирает популярность. Некогда посещаемые компьютерные клубы растворились в истории. Теперь их место занимают сетевые баталии. Конечно, каждому игроку удобнее всего пользоваться персональными аксессуарами: клавиатурой, мышкой и гарнитурой. ASUS ROG STRIX FUSION 500 — это первая в мире гарнитура с сенсорным управлением.

Внешний вид и комплектация, возможности

Наушники с микрофоном поставляются в коробке с USB шнуром и запасными амбушюрами. Внешний вид с лакированной поверхностью либо сразу придет по вкусу, либо будет раздражать. Впрочем, отпечатки пальцев вы вряд ли увидите, когда гарнитура сидит на голове. Встроенная светодиодная подсветка программируется в специальном программном обеспечении, которое скачивается с официального сайта ASUS.

Приложение AURA позволяют вам тонко настроить цвет и вид эффектов, и даже произвести синхронизацию с остальными устройствами, которые поддерживают данный вид объединения. К тому же второй вариант через Bluetooth и вовсе не требует отдельного приложения на ПК.

Общее впечатление

Качество сборки гарнитуры на высоком уровне. Металлизированный слой на поверхностях довольно качественный и от соприкосновения с твердыми предметами не царапается. Два комплекта вставок сделаны из искусственной кожи либо поролона с тканью. Подключается гарнитура ASUS ROG STRIX FUSION 500 с помощью кабеля длиной 2 метра. Соответственно интерфейс представлен лишь USB. Кабель имеет твердую нейлоновую оплетку и усиленные штекеры.

Первая же проблема с который мы столкнулись — это сенсорные элементы управления. Чтобы добавить, убрать громкость звука или переместиться на следующий трек нужно проводить пальцем по левой поверхности «уха». Одна проводка пальцем убавляет или прибавляет звук всего на 4%, а кнопки MUTE на ней и вовсе не предусмотрено. Таким образом, чтобы поднять громкость с 0 до 100% вам придется 25 раз коснуться поверхности — это совершенно неудобно. И ладно бы была возможность в настройках увеличить шаг, но нет, программа для настраивания затрагивает только установку светодиодной подсветки.

Благо микрофонная часть оказалась очень хорошей. В нормальном положении цифровой микрофон убран и заглушен. Легким движением пальцев достаете его и пододвигаете ко рту. Именно микрофон здесь имеет отменное качество и высокую чувствительность, но не простую, а цифровую. Встроенное аппаратное обеспечение автоматически подстраивает его, отделяя от основного потока речи шумы и хрипения.

Второе небольшое замечание касается клавиши объемного звука 7.1. Виртуальный объемный звук включается с помощью физической кнопки на левом «ухе», которая размещена на задней части левого наушника. И при снятии гарнитуры большой палец руки аккуратно со 100% вероятностью всегда ложится на нее. Индикация 7.1 хоть и присутствует (загорается красный светодиод), визуально вы это наблюдать не можете. Конечно, услышав эффект 7.1 вы сразу поймете включена у вас эта опция или нет, однако хотелось бы, чтобы ASUS разместила эту клавишу в более труднодоступном месте.

Устройство гарнитуры и характеристики

В ASUS ROG STRIX FUSION 500 используются качественные 50-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами. В отличие от модели ASUS ROG STRIX FUSION 300, в FUSION 500 установлен звуковой процессор ESS 9018 и усилитель ESS 9601. Вес устройства составляет 360 грамм. Раковины под уши размером 5 на 6,5 см. Глубина более 2 см. Оголовье выполнено из металла и обладает характерным рисунком в стиле ROG.

Итог Преимущества Прочность конструкции Чувствительность микрофона Запас громкости Встроенный усилитель RGB подсветка Стандартный кабель подключения 2 комплекта амбушюр Недостатки Маленький шаг (4%) увеличения/уменьшения громкости звука Клавиша 7.1 расположена в неудобном месте Цена Качество звука, его позиционирование в играх и чувствительность микрофона — вот главные козыри гарнитуры В ASUS ROG STRIX FUSION 500. А возможность синхронизации световых эффектов, настройка их в приложении на компьютере или телефоне, тоже положительная сторона гарнитуры. 2 метровый эластичный, но крепкий провод со стандартными разъемами USB-miniUSB всегда можно заменить на аналог при выходе его из строя. Выбор между 2 типами амбушюр придется по вкусу любому привередливому геймеру. К сожалению, мы не можем не отметить некоторые странности, а именно: слишком узкий шаг настройки громкости звука (всего 4%) и неудачно расположенную кнопку функции 7.1-канального звука. И наконец последний, но немаловажный факт — это стоимость ASUS ROG STRIX FUSION 500, составляющую 12 000 рублей. Если вы согласны на нее, то получите превосходную крепкую гарнитуру с запасными частями, объемным звуком и качественным цифровым микрофоном.

Технические характеристики: Интерфейс

USB 2.0 Встроенные DAC и усилитель

Да 7.1 виртуальный звук

Да Подсветка

RGB Диапазон воспроизводимых частот

20Гц-20КГц Совместимость

PC, MAC, PlayStation 4 Диаметр излучателя

50 мм Сопростивление

32 Ом Чувствительность микрофона

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