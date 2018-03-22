Представлен смартфон-долгожитель, способный работать до 50 дней! 

Компания Blackview официально представила свой новый смартфон P10000 Pro, который претендует на звание самого долгоиграющего аппарата. Благодаря огромной батарее на 11 000 мА·ч и оптимизированному железу новинка способна прожить в автономном режиме невероятные 50 дней! Причем за счет поддержки технологии быстрой зарядки его можно будет полностью «дозаправить» всего за 2 часа 25 минут, то есть быстрее обычного iPhone. Модель получила 6-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек. Основой аппарата стал процессор MediaTek Helio P23 (MT6763). Смартфон имеет две двойные камеры разрешением 13 и 16 мегапикселей. Прочие параметры модели пока не сообщаются. Зато известно, что будет 2 версии аппарата — с корпусом из стекла или с отделкой натуральной кожей.
Источник: Blackview
Фото: Blackview Опрос: Как часто вы заряжаете смартфон? Раз в день Несколько раз в день Раз в два-три дня Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Китайский смартфон-долгожитель получил аккумулятор на 6200 мА•ч Россию приехал новый смартфон-долгожитель всего за 8 990 руб.