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Seagate показала самый быстрый в мире жёсткий диск
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Seagate показала самый быстрый в мире жёсткий диск 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания Seagate продемонстрировала жёсткий диск Exos с технологией MACH.2 Multi Actuator, который обеспечивает максимальную скорость передачи данных 480 МБ/с. По этому показателю накопитель вплотную приблизился к SSD и обгоняет жёсткие диски со скоростью вращения шпинделя 15 000 об/мин примерно на 60%. Для сравнения, обычные HDD со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин выдают в лучшем случае 235 МБ/с.
Технология MACH.2 Multi Actuator предусматривает использование сразу двух актуаторов, на каждый из которых можно подавать отдельную команду. Соответственно, жёсткий диск может выполнять операции чтения и записи одновременно, что существенно увеличивает скорость работы. Как заявляет Seagate, в некоторых случаях можно рассчитывать на двукратный прирост производительности.
Первое время Seagate будет использовать технологию MACH.2 Multi Actuator в накопителях для корпоративных клиентов, однако позже она может появиться и в обычных жёстких дисках.
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 Ещё 2 источника 
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