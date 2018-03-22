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В Швейцарии открылся первый в мире 3D-кинотеатр со светодиодным экраном
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В Швейцарии открылся первый в мире 3D-кинотеатр со светодиодным экраном 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Компания Samsung представила в швейцарском Цюрихе первый в мире публичный кинотеатр, в котором для создания картинки используется новая светодиодная технология получения трехмерного изображения. Пока — в тестовом режиме, но доступ в заведение есть у любого человека с улицы, не нужно никаких предзаказов, достаточно просто пойти и купить билет на сеанс. Главное отличие новинки — отсутствие проектора. Изображение создает сам LED-экран, поэтому инженеры компании гарантируют отсутствие паразитных эффектов. Как то размытие картинки по краю экрана, тусклые цвета, низкое разрешение и т.д. Экран создает абсолютно одинаковое, ровное изображение по всей плоскости, независимо от того, с какого места в зале смотрит зритель.
Новый экран обеспечивает в 10 раз более яркую картинку по сравнению со стандартными технологиями, полную поддержку формата 4K и имеет акустическое сопровождение от системы JBL Professional. Диагональ экрана — 10 м. Располагается он в заведении Arena Cinemas Silhcity и не исключено, что только там на нем и можно будет посмотреть новинки кино.
Дело в том, что продвижение технологии Cinema LED от Samsung идет крайне неторопливо и даже 2D-экраны на светодиодах сегодня есть только в трех местах на планете. Это Сеул, Пусан и Шанхай, где у корейской компании более-менее сильные позиции. Владельцы 3D-кинотеатров с оборудованием на основе проекторов не торопятся все менять и инвестировать в новые технологии, даже несмотря на их очевидные преимущества.
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