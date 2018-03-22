Я купил новый MacBook Pro. Потому что сломал его

Я купил новый MacBook Pro. Потому что сломал егоВсего несколько часов назад ко мне приехал новенький MacBook Pro 2017 года без Touch Bar в базовой комплектации. Это настоящая рабочая лошадка, которая справится не только с офисными, но и с более сложными задачами.

Именно он станет моим основным рабочим инструментом на ближайшие недели вместо MacBook Pro 2017 года с Touch Bar. Уже перебрасываю остаток данных и провожу последние настройки нового ноутбука.

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Хочу поделиться мыслями о новых MacBook, рассказать про процесс перехода между ноутбуками и о первых впечатлениях после начала использования самой дешевой из актуальных Прошек.

MacBook Pro ’15 > MacBook Pro 17’ с Touch Bar За пару дней до Нового года ко мне приехал новенький MacBook Pro 2017 с Touch Bar. За 2 месяца сверхактивной эксплуатации я ни разу не пожалел, что заменил им свой MacBook Pro 2015.

Дело в том, что за два года моя первая личная Прошка просто выдохлась. Производительности для моих задач ей хватило бы еще на 2-3 и больше лет, но запас прочности вплотную подобрался к критическому состоянию.

Последние годы я работаю почти без выходных по 10 и больше часов каждый день. Занимаюсь текстовым контентом во всех проявлениях и все это время я писал без остановки.

Через два года клавиатура сдалась, кнопки стали нажиматься через силу, иногда прекращали срабатывать. В конце концов, на нее вообще вылили сладкий чай.

Несмотря на бережное отношение, корпус моего MacBook Pro 2015 также пришел в полнейшую негодность. Он покрылся царапинами и сколами, по нему разошлись черные точки неизвестного происхождения, а в одном месте даже появилась вмятина.

За несколько дней до Нового года принял решение отправить эту Прошку на полное обслуживание в один из топовых украинских сервисных центров. Ее должны были привести в порядок внутри и заменить клавиатуру.

После этого ноутбук отправился к новому владельцу, который от него без ума, а я пересел на решение со странной сенсорной полоской, новой клавиатурой типа «Бабочка» и без привычных портов.

MacBook Pro 17’ с Touch Bar > MacBook Pro 17’

Я пользовался 13-дюймовым MacBook Pro 2017 года с Touch Bar около 2-х месяцев. За это время актуальная Прошка меня ни разу не подвела, она обросла аксессуарами с USB Type-C и радовала возможностью подпитки от зарядных банок.

Я настроил Touch Bar под себя и сходил с ума от скромных габаритов устройства, в корпус которого уместился полный набор современных характеристик.

А еще мне точно пришлась по душе возможность зарядки MacBook через каждый из четырех USB-C с любой из сторон компьютера — отказ от MagSafe в данном случае оправдан на 100%.

Думал, что именно этим компьютером буду пользоваться не менее четырех-пяти лет, и даже начал подбирать дополнительный монитор для рабочего стола, чтобы повысить свою продуктивность. Тем не менее, судьба распорядилась иначе.

Несколько дней тому назад неожиданно сжег один из USB-C портов своего ноутбука во время горячего подключения HDMI. Всунул в ноутбук качественный кабель Promate почти за 3 тыс. руб., из Type-C пошел дым, и теперь он не работает.

Пользоваться MacBook с аппаратной неисправностью чревато, поэтому решил в срочном порядке отправить его на ремонт. Есть вероятность, что его смогут реанимировать по гарантии, но возможно придется заплатить за процедуру n-ную сумму из своего кармана.

Расстаюсь с ноутбуком практически на месяц, поэтому сразу купил замену — MacBook Pro 2017 года без Touch Bar в базовой комплектации.

Как раз хотел подарить такой жене на День рождения, но теперь она получит его сразу после ремонта моего ноутбука, а я уже думаю новый сюрприз.

Переезжал на новый MacBook через Time Machine

Чтобы мы чаще меняли свои Mac или из человеческих соображений, разработчики Apple предусмотрели до боли простую процедуру перехода с одного компьютера на другой. Для этого используется Time Machine.

Как оказалось, многие мои знакомые ошибочно полагают, что для полноценного использования резервного копирования на Mac нужна «башенка» Time Capsule, которую Apple уже не выпускает.

Но на самом деле достаточно любого внешнего жесткого диска — я использую WD My Passport Ultra на 2 ТБ.

Сначала нужно подключить его к старому Mac, настроить через меню «Системные настройки» > Time Machine и сделать резервную копию системы. А потом выбрать возможность восстановления из образа при настройке нового Mac.

В процедуре восстановления нет ничего сложного, но есть один важный нюанс. Резервная копия привязана к версии macOS — образ на базе новой не станет на старую, но обратный процесс возможен.

Так как на MacBook Pro 2017 с Touch Bar я использовал самую последнюю сборку macOS High Sierra, на новом ноутбуке без Touch Bar мне пришлось обновиться.

Эту процедуру предложит сделать помощник настройки нового Mac. Тем не менее, если вы не дождетесь завершения обновления macOS и попробуете перейти к следующему меню, настроите компьютер как новый и останетесь без своих данных.

Почему меня вообще не заботят данные на диске

Несмотря на то, что я использую резервное копирование данных на жестком диске через Time Machine, их сохранность меня практически не заботит.

Делаю это только в качестве дополнительной перестраховки.

Дело в том, что все важные файлы на моем Mac автоматически синхронизируются с облаками:

Самые важные документы заливаются на Dropbox

Важные черновики и другой текстовый контент отправляется на «Google Диск»

Фотографии заливаются в «Google Фото» и на iCloud

Записи календаря, почта, контакты, заметки и другая информация синхронизируется с сервисами Google и Apple

Получается, резервная копия нужна мне только для быстрого восстановления полного набора приложений, которые я активно использую.

Тем не менее, большинство из них есть в Mac App Store, а другие без проблем загружаются с официальных сайтов разработчиков и активируют свои лицензии через интернет.

Впечатления от MacBook Pro 17’ без Touch Bar Первые впечатления от MacBook Pro 2017 года без Touch Bar очень интересные. Несмотря на противоречивые мнения, ноутбук без настраиваемой сенсорной полоски ощущается приветом из прошлого — я слишком сильно привык к кастомизации, теперь без нее странно.

А еще для профессионального решения всего два порта USB-C для подключения дополнительных устройств мне кажется мало. Если работаете от зарядки, останется всего один Type-C. Конечно, можно использовать хабы, но это уже костыли.

Очень плохо, что пару портов не разместили на противоположных сторонах MacBook Pro. Так было бы куда удобнее.

Если не брать в учет разницу в технических характеристиках, в остальном ноутбуки воспринимаются похоже, но не одинаково.

За несколько часов после MacBook Pro 2017 года с Touch Bar Прошка без сенсорной полоски ощущается как полноценная замена для линейки MacBook Air — не более. Но подробно об этом мы поговорим уже в рамках отдельного материала.