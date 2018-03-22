Процессор Samsung Exynos 7 9610 принесёт искусственный интеллект смартфонам-середнячкам

Компания Samsung Electronics представила новый процессор Exynos 7 Series 9610. Он приходит на смену модели Exynos 7885, которая лежала в основе смартфонов Galaxy A8 и A8+ среднего уровня.

«Система-на-чипе» Samsung Exynos 7 9610 построена на базе 10-нанометрового техпроцесса FinFET, оснащена четырьмя ядрами Cortex-A73 с частотой 2,3 ГГц и четырьмя Cortex-A53 с частотой 1,6 ГГц, а также графикой ARM Mali-G72 на базе Bifrost.

Чип поддерживает обработку замедленного видео, снятого на скорости 480 кадров в секунду с разрешением Full HD. Также он получил функции искусственного интеллекта, такие как обработка изображений с использованием нейросетей для более продвинутого определения лиц, улучшенной съёмки в условиях плохого освещения и так далее.

Встроенный LTE-модем поддерживает Cat.12 3CA на скорости до 600 Мбит/с для скачивания и Cat.13 2CA на скорости до 150 Мбит/с для выгрузки в сеть. Поддерживаются также Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и FM-радио.

Массовое производство процессора Samsung Exynos 7 9610 запланировано на вторую половину 2018 года.