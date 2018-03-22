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Seagate представила самый быстрый в мире жесткий диск
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Seagate представила самый быстрый в мире жесткий диск 

Chip.ru 23 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Seagate в рамках мероприятия OCP U. S. Summit 2018 представила самый быстрый в мире жёсткий диск. Устройство использует инновационную фирменную технологию многоактуаторного привода Mach.2. Благодаря ей удалось обеспечить скорость последовательного чтения/записи на уровне 480 Мбайт/с.
Чтобы вы поняли, насколько это быстро, отметим, что стандартный по нашим временам жесткий диск со скоростью вращения 7200 об/мин обеспечивает скорость в 235 Мбайт/с, а HDD со скоростью вращения 15 000 об/мин уступает новинке от Seagate примерно на 60%.
Скоростные модели, скорее всего, для начала будут выпущены в рамках линейки для корпоративных информационных систем Seagate Exos. По заявлению производителя, их новая разработка также побила рекорды надежности и долговечности. Время наработки на отказ одной головки составляет до 6000 часов, что в 20 раз превышает текущие средние показатели по рынку.
Источник: Seagate
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