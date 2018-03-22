Безрамочный смартфон Vivo V9 в стиле iPhone X представлен официально

Компания Vivo представила новый смартфон Vivo V9 для любителей автопортретов. Смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, а также получил 24-мегапиксельную селфи-камеру и двойную основную камеру на 16+5 Мп с системой искусственного интеллекта для улучшения портретов.

Vivo V9 оснащён 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением 19:9 и разрешением 2280 x 1080 пикселей, он занимает 90% передней панели. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 626, 4 Гб оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3260 мАч.

Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Funtouch OS 4.0. Ориентировочная цена на Vivo V9 пока не объявлена.