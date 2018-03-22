«Билайн» дарит три месяца связи при покупке смартфона Meizu M5C

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустило акцию «Выгодное предложение на 4G-смартфон Meizu M5C». Купив 4G-смартфон Meizu M5C 16 GB в период с 20 марта по 15 июня, клиент получит в подарок три месяца связи в новом тарифе «ВСЁмоё 2».

Акция действует при покупках в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в магазинах-партнерах. Cмартфон Meizu M5C за 8 990 рублей с 5-дюймовым HD-экраном оснащен 4-ядерным процессором, 2 ГБ оперативной памяти, 8-ми и 5-мегапиксельными камерами и аккумулятором емкостью 5 000 мАч. Количество устройств ограничено.

Воспользоваться предложением смогут как действующие, так и новые абоненты «Билайн» — достаточно подключить или перейти на тариф «ВСЁмоё 2». В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать, сколько минут, гигабайт и СМС им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

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