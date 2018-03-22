Meizu неожиданно выпустила набор для путешественников 

Компания Meizu неожиданно представила совершенно несвойственный для себя продукт — набор для путешественников Kumamon Travel Set. Он включает в себя чемодан, внешний аккумулятор Meizu M20 ёмкостью 10 000 мА·ч, маску для сна, дорожную подушку, кошелёк и игрушечного медвежонка Кумамона, в честь которого и назван данный набор. Кумамон — это талисман японской префектуры Кумамото, созданный в 2010 году с целью привлечения туристов после ввода в эксплуатацию новой сети высокоскоростных железных дорог Кюсю-синкансэн. С тех пор Кумамон стал своего рода японской поп-иконой, которая к тому же приносит властям префектуры немалые доходы от продажи сувенирной продукции с его изображением. Набор Kumamon Travel Set от Meizu обойдется покупателям в $95. Все его компоненты можно приобрести по отдельности, но тогда они в сумме обойдутся в $110.
Источник: Meizu
Фото: Meizu Читайте также: В Россию приехал новый китайский смартфон от Meizu
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