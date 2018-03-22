iPhone 6S: меняем дисплей. Инструкция по ремонту

В статье вы найдете подробную инструкцию, как заменить разбитый дисплей на iPhone 6S. Для замены лучше всего использовать запчасти и инструменты от сертифицированных поставщиков Apple

Подготовка: инструменты и новый дисплей Для замены дисплея вам понадобится как сам новый экран, так и набор специальных инструментов. К числу необходимых инструментов относятся две отвертки, присоска, а также пластиковый медиатор.

Дисплей, как и набор инструментов, можно приобрести у фирменных поставщиков запчастей для ремонта Apple — заказать по интернету или поинтересоваться наличием магазинов в вашем городе. В зависимости от вашей модели следует выбрать соответствующий набор для ремонта: iPhone 6S Black, iPhone 6S White, iPhone 6S Plus Black, iPhone 6S Plus White.

Кроме того, понадобится строительный фен, хотя вполне подойдет и обычный, используемый для сушки волос. Дисплей приклеен к корпусу и может быть легко извлечен только после прогрева места клеевого соединения.

Шаг 1: отсоединяем дисплей Выключите iPhone 6S. В противном случае дело может дойти до короткого замыкания.

Теперь осторожно прогрейте края смартфона с помощью строительного фена или обычного фена для волос. Нагревать нужно слегка, чтобы устройство было чуть теплым. Внимательно следите за соблюдением необходимого расстояния между нагревательным прибором и смартфоном, чтобы избежать повреждений.

Открутите два винтика, расположенные на нижней стороне возле разъема для зарядки, поместите присоску на экран рядом с кнопкой «Home» и возьмите в руки пластиковый медиатор.

Вставьте медиатор под кнопкой «Home» между дисплеем и корпусом. Для этого потяните с небольшим усилием за присоску.

Двигайте медиатором по периметру смартфона до тех пор, пока дисплей не отделится от корпуса. При этом вставляйте медиатор в устройство лишь на несколько миллиметров.

Когда дисплей отделится во всех местах, можете осторожно потянуть его вверх. Вы увидите, что дисплей все еще связан с корпусом посредством шлейфа.

Чтобы не повредить контакты, дисплей можно поднимать максимум на 90 градусов. Это особенно важно при установке нового дисплея, чтобы не повредить шлейф.

Совет: если дисплей поврежден очень сильно, в некоторых случаях присоска не сможет приклеиться в нужном месте. Тогда следует просто наклеить возле кнопки «Home» небольшой кусок липкой ленты. Шаг 2: демонтируем дисплей Примечание: на этом шаге и последующих вам понадобится извлечь из iPhone множество разных болтиков. Кладите их на входящую в комплект поставки магнитную пластинку или сами нарисуйте себе схему последующей сборки. Сортировка является очень важной, поскольку даже болты одинакового типа могут иметь различную длину. Прежде чем приступать к демонтажу, нужно отсоединить контакты аккумулятора. Таким образом вы исключите вероятность того, что смартфон нечаянно включится, и дело дойдет до короткого замыкания. Для этого открутите два болта около аккумуляторного штекера и снимите защитную пластинку. Затем осторожно отсоедините штекер, поддевая его тонкой отверткой или ногтем.

Сверху справа внутри iPhone 6S располагается металлическая пластинка. Открутите четыре болта и снимите эту крышку.

Под крышкой вы найдете три шлейфа. С помощью пластикового инструмента осторожно отсоедините их по направлению вверх.

Удалите старый дисплей и подключите новый к своему iPhone. Затем просто положите дисплей на корпус устройства.

Включите iPhone и протестируйте его — работает ли новый дисплей корректно. Если все функции доступны, снова выключите iPhone 6S.

Теперь смонтируйте новый дисплей в обратной последовательности. Шаг 3: заменяем дисплей Примечание: на этом шаге нужно будет отсоединить и присоединить несколько дополнительных запчастей. При демонтаже на этом шаге нужно быть особенно осторожным. Несколько элементов склеены между собой, и важно их не повредить. В верхней части старого дисплея найдите серебристую крышечку. Открутите все три удерживающих ее болтика. Снимите крышку вместе с маленькой черной планкой.

Откиньте наверх фронтальную камеру и извлеките находящийся под ней динамик.

Теперь нужна особенная осторожность. На фронтальной камере «висят» еще несколько нужных нам конструктивных элементов. Весь этот комплекс склеен и доставать его лучше всего пинцетом.

Большая пластина за дисплеем прикручена в общей сложности 8 болтами. Открутите все болты и вытащите пластину.

За кнопкой «Home» также находится крышка с двумя болтами, снимите ее. После этого отсоедините шлейф и извлеките кнопку «Home».

Теперь нужно подсоединить все эти конструктивные элементы к новому дисплею. Удалите с корпуса остатки старого клея, вставьте и приклейте их.

После этого соедините новый дисплей с корпусом и включите устройство. Читайте также: iPhone 6s — самый продаваемый смартфон 2016 года

Тест смартфона Apple iPhone 6s Plus

Когда менять аккумулятор в Iphone? Фото: chip.de, pixabay, com