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Samsung показала светодиодный экран для кинотеатров с поддержкой 3D
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Samsung показала светодиодный экран для кинотеатров с поддержкой 3D 

Игромания.ру 55 минут назад
Фото: Игромания.ру
Компания Samsung представила первый в мире светодиодный экран для кинотеатров 3D Cinema LED, способный воспроизводить стереоскопическое изображение. Экран позволяет смотреть как обычные 2D-фильмы, так и 3D-контент при использовании специальных очков.
Разрешение дисплея составляет 4096х2160 точек, габариты — 10,3х5,4 м. Как утверждает Samsung, при воспроизведении 3D-картинки экран показывает изображение одинаково чётко для всех зрителей, на каком бы месте зала они ни сидели. Помимо объёмного изображения, 3D Cinema LED поддерживает расширенный динамический диапазон (HDR).
По сравнению с обычными кинотеатральными экранами светодиодный дисплей может выдавать картинку с заметно большими показателями яркости и контрастности. Первый светодиодный экран Cinema Screen компания Samsung установила в кинотеатре Сеула в июле 2017 года.
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