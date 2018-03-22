Samsung показала светодиодный экран для кинотеатров с поддержкой 3D

Компания Samsung представила первый в мире светодиодный экран для кинотеатров 3D Cinema LED, способный воспроизводить стереоскопическое изображение. Экран позволяет смотреть как обычные 2D-фильмы, так и 3D-контент при использовании специальных очков.

Разрешение дисплея составляет 4096х2160 точек, габариты — 10,3х5,4 м. Как утверждает Samsung, при воспроизведении 3D-картинки экран показывает изображение одинаково чётко для всех зрителей, на каком бы месте зала они ни сидели. Помимо объёмного изображения, 3D Cinema LED поддерживает расширенный динамический диапазон (HDR).