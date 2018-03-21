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Гибридные часы Lenovo Watch 9 за $20 наделены смарт-функциями
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Гибридные часы Lenovo Watch 9 за $20 наделены смарт-функциями 

MDDevice 3 часа назад
Фото: MDDevice
Вместе со смартфонами Lenovo S5, K5 и K5 Play, китайский бренд анонсировал новые умные часы Watch 9, которые сам производитель назвал «гибридными», и вот почему. Дело в том, что Watch 9 представляют собой обыкновенные аналоговые часы, лишь слегка сдобренные микроэлектроникой, чтобы наделить их некоторыми смарт-функциями.
Гибридные часы Lenovo Watch 9 защищены премиальным сапфировым стеклом, обеспечивающим высочайшую прочность и предохранение в течение длительного времени от появления потертостей и царапин. Степень твердости использованного в часах сапфирового стекла составляет 9H. В базовом исполнении часы поставляются в стальном корпусе с силиконовым ремешком. Часы защищены от проникновения влаги — они выдерживают погружение на глубину до 50 метров.
Сопряжение со смартфоном происходит при помощи традиционного интерфейса Bluetooth. Поскольку часы не имеют специализированного дисплея, Lenovo использовала другие методы уведомления пользователя о событиях. К примеру, о пришедших на смартфон сообщениях часы уведомляют при помощи вибрации. А если пользователь встряхнет рукой, то Watch 9 воспримут этот жест как команду спуска затвора для фронтальной камеры. Часы умеют считать калории и выступать в роли трекера сна и бодрствования — для этого служит специальное приложение, устанавливаемое на смартфон. Поддерживаются все современные версии Android и iOS.
На одной подзарядке часы Watch 9 могут работать 12 месяцев. Доступны модификации в черном и белом исполнении. Стоимость аксессуара составляет $20, начало продаж намечено на 23 марта.
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