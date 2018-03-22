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Долгоиграющий безрамочный смартфон ZTE Nubia V18 представлен официально
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Долгоиграющий безрамочный смартфон ZTE Nubia V18 представлен официально 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: MobileDevice.ru
Как и ожидалось, китайская компания ZTE представила свой новый смартфон Nubia V18. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне со сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также ёмкой батареей.
Смартфон заключён в металлический корпус. Он оснащается 6,01-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), селфи-камерой на 8 Мп и основной камерой разрешения 13 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под Android 7.1 Nougat с оболочкой Nubia UI 5.1. Размеры составляют 158,7x 75,5x 7,75 мм, а вес — 170 граммов.
Смартфон ZTE Nubia V18 станет доступен в Китае с 29 марта по цене около 205 долларов США.
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 Ещё 2 источника 
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