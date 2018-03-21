Представлена самая компактная в мире сетевая карта 25/50GbE

Компания Netronome с гордостью анонсировала создание самой компактной в мире сетевой карты, поддерживающей скорости 25 Гбит/с и 50 Гбит/с, — Аgilio CX SmartNIC for OCP. Вот правда конкретных габаритов устройства производитель так и не назвал. Зато добавил, что новая разработка также является самой энергоэффективной картой в мире. Модель основана на спецификациях OCP v2.0. Она включает 60 процессорных ядер, что гарантирует обработку с минимальными задержками и отсутствием выпадения пакетов.

Здесь имеется интерфейс PCIe Gen3, конфигурация которого автоматически устанавливается из ряда x2, x4, x8. Новинка использует драйвера с открытым исходным кодом. Это упрощает перенос приложений eBPF/XDP (Enhanced Berkeley Packet Filter/Express Data Processing). Agilio CX SmartNIC берет на себя всю виртуальную коммутацию, маршрутизацию и другие функции, тем самым высвобождая ресурсы центрального процессора для решения других задач.

Источник: Netronome

Фото: Netronome

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