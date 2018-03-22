В этом году новые iPhone будут готовы раньше

В этом году новые iPhone будут готовы раньшеОсенью Apple может выпустить сразу три новых смартфона. На это указывают сразу несколько аналитиков и инсайдеров. Сегодня же издание Digitimes огласило планы Apple по старту производства моделей.

Если верить источнику, в ближайшее время компания приступит к производству гаджетов. На конвейерные линии модели поступят во втором квартале этого года, которые начинается с апреля.

Все дело в том, Apple не хочет сталкиваться дефицитом на старте продаж, как это было с iPhone X, и решила приступить к производству заранее.

В случае с действующим флагманом iPhone X, вместо ожидаемого старта производства в июле, Apple приступить к сборке гаджетов лишь в августе. Именно этим и был вызван дефицит.

Если планы Apple на этот подтвердятся, то уже в апреле-мае сборочные цеха займутся синхронным выпуском сразу трех моделей:

5.8-дюймового обновленного iPhone X c OLED-матрицей

6.5-дюймового iPhone X+ с OLED-матрицей

6.1-дюймового iPhone с IPS матрицей

Все три смартфона получат поддержку Face ID, беспроводную зарядку и будут лишены аппаратной кнопки Home.