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В этом году новые iPhone будут готовы раньше
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В этом году новые iPhone будут готовы раньше 

iPhones.ru 26 минут назад
Фото: iPhones.ru
В этом году новые iPhone будут готовы раньшеОсенью Apple может выпустить сразу три новых смартфона. На это указывают сразу несколько аналитиков и инсайдеров. Сегодня же издание Digitimes огласило планы Apple по старту производства моделей.
Если верить источнику, в ближайшее время компания приступит к производству гаджетов. На конвейерные линии модели поступят во втором квартале этого года, которые начинается с апреля.
Все дело в том, Apple не хочет сталкиваться дефицитом на старте продаж, как это было с iPhone X, и решила приступить к производству заранее.
В случае с действующим флагманом iPhone X, вместо ожидаемого старта производства в июле, Apple приступить к сборке гаджетов лишь в августе. Именно этим и был вызван дефицит.
Если планы Apple на этот подтвердятся, то уже в апреле-мае сборочные цеха займутся синхронным выпуском сразу трех моделей:
5.8-дюймового обновленного iPhone X c OLED-матрицей
6.5-дюймового iPhone X+ с OLED-матрицей
6.1-дюймового iPhone с IPS матрицей
Все три смартфона получат поддержку Face ID, беспроводную зарядку и будут лишены аппаратной кнопки Home.
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