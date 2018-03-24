Ещё
Смартфон Sharp Aquos S3 с экраном 19:9 обзавелся датой релиза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смартфон Sharp Aquos S3 с экраном 19:9 обзавелся датой релиза 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
На днях Sharp представила смартфон Aquos S3 Mini. Новинка получилась неплохой, обладающей всеми современными особенностями, включая высокий экран и сдвоенную камеру. Некоторые отметили, что чипсет в смартфоне мог быть и получше, но любителям премиального железа искать таковое стоит все же в смартфонах без приставки «Mini». Вот, например, смартфон Aquos S3 Mini, представляющий собой прокаченный Aquos S3 Mini. В феврале мы уже писали о нем, а теперь появилась возможность назвать сроки его выхода.
Sharp Aquos S3 станет прямым наследником модели Aquos S2, представленной в августе прошлого года. Между прочим, Sharp — компания, которая, можно сказать, стала тем самым законодателем моды на полноэкранный дизайн лицевой панели. Именно после нее идею подхватили крупные бренды вроде Samsung, Apple и других. Экран в Aquos S3 будет иметь размеры шесть дюймов и рекордное соотношение полезной площади — 91%.
Разрешение экрана в Aquos S3 составит FHD+, соотношение сторон — 19:9 (из-за наличия выемки). Смартфон снабдили одним из чипсетов Qualcomm Snapdragon 630/660, Будет варианты на 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, а также на 64 или 128 Гбайт пространства на внутреннем накопителе. Основная камера получит камеры на 13+12 Мп, фронтальная располагает сенсором на 16 Мп. Смартфон работает на базе Android 7.1 Nougat и питается от аккумулятора емкостью 3100 мАч.
Релиз Sharp Aquos S3 состоится 28 марта
MDDevice: последние новости
Гибридные часы Lenovo Watch 9 за $20 наделены смарт-функциями Weibo рассекретил некоторые подробности бюджетника Honor 7A Китайская версия смартфона Sony Xperia XZ2 получит 6 Гбайт ОЗУ
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги бегут из России339
Умерла первая победительница «Евровидения»13
Схватка собак и гиен попала на видео23
Премьер Болгарии с теплом вспомнил о холодной войне166
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов168
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение