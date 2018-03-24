Смартфон Sharp Aquos S3 с экраном 19:9 обзавелся датой релиза

На днях Sharp представила смартфон Aquos S3 Mini. Новинка получилась неплохой, обладающей всеми современными особенностями, включая высокий экран и сдвоенную камеру. Некоторые отметили, что чипсет в смартфоне мог быть и получше, но любителям премиального железа искать таковое стоит все же в смартфонах без приставки «Mini». Вот, например, смартфон Aquos S3 Mini, представляющий собой прокаченный Aquos S3 Mini. В феврале мы уже писали о нем, а теперь появилась возможность назвать сроки его выхода.

Sharp Aquos S3 станет прямым наследником модели Aquos S2, представленной в августе прошлого года. Между прочим, Sharp — компания, которая, можно сказать, стала тем самым законодателем моды на полноэкранный дизайн лицевой панели. Именно после нее идею подхватили крупные бренды вроде Samsung, Apple и других. Экран в Aquos S3 будет иметь размеры шесть дюймов и рекордное соотношение полезной площади — 91%.

Разрешение экрана в Aquos S3 составит FHD+, соотношение сторон — 19:9 (из-за наличия выемки). Смартфон снабдили одним из чипсетов Qualcomm Snapdragon 630/660, Будет варианты на 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, а также на 64 или 128 Гбайт пространства на внутреннем накопителе. Основная камера получит камеры на 13+12 Мп, фронтальная располагает сенсором на 16 Мп. Смартфон работает на базе Android 7.1 Nougat и питается от аккумулятора емкостью 3100 мАч.

Релиз Sharp Aquos S3 состоится 28 марта