Sharp представила нестандартный смартфон Aquos S3 Mini

Компания Sharp представила свой новый смартфон Aquos S3 Mini, который оказался весьма нетипичным для сегодняшнего рынка сразу по нескольким пунктам. Во-первых, несмотря на приставку в названии Mini, дисплей новинки имеет диагональ 5,5 дюйма, что ещё буквально пару лет назад было стандартом для моделей с противоположной приставкой +.

Во-вторых, экран этот является безрамочным с боков и сверху, где фронтальная камера заключена в минимальных размеров вырез, зато снизу рамка просто гигантская по сегодняшним меркам, да ещё и содержит физическую кнопку, что нынче вообще встречается разве что среди самых бюджетных аппаратов. Дисплей имеет также далеко не самое популярное разрешение 2040х1080 пикселей.

Оперативной памяти у смартфона много — целых 6 Гб, как у флагманов, а вот постоянной, напротив, мало — только 64 Гб. И, наконец, цена у Sharp Aquos S3 Mini также весьма нестандартная — всего $250, что очень даже дешево для такого аппарата. Что касается других характеристик: процессор Snapdragon 630, камеры разрешением 16 и 20 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3020 мА·ч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1.

Источник: Sharp

Фото: Sharp Опрос: Вам нравится безрамочный дизайн? Да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: TP-Link представила мощный и стильный, но все ещё недорогой смартфон Neffos N1 AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны