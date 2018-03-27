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Sharp Aquos S3 — самый компактный 6-дюймовый смартфон
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Sharp Aquos S3 — самый компактный 6-дюймовый смартфон 

Android Insider 4 часа назад
Фото: Android Insider
Изначально планировалось, что компания Sharp представит Aquos S3 28 марта. Однако 27 марта Apple, Xiaomi и Huawei покажут новые продукты, после которых выход в свет девайса Sharp не будет таким ярким, поэтому ребята решили сыграть на опережение и представили гаджет 26 марта.
Sharp заявила о том, что Aquos S3 является самым компактным 6-дюймовым смартфоном в мире. Его габариты следующие: 148,2 мм x 72,4 мм. Девайс оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, контрастностью 1500:1 и максимальной яркостью 550 нит. Кроме того, аппарат имеет небольшой вырез в дисплее.
Девайс получил двойную основную камеру (12 + 13 Мп) и 16-Мп фронтальную. Основная камера в S3 имеет размер пикселей 1,4 мкм и апертуру f/1.75, а также интеллектуальный портретный режим. За производительность отвечает процессор Snapdragon 630, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Аккумулятор в S3 — на 3200 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. «Из коробки» устройство работает на базе Android 8.0 с фирменной оболочкой Smile UX.
Стоимость девайса составила всего 330 евро, а продажи на Тайване стартуют 1 апреля. Учитывая стоимость аппарата, можно утверждать о том, что это один из лучших вариантов за эту цену с вырезом в дисплее.
По материалам gsmarena
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