Sharp Aquos S3 Mini — недорогой смартфон с экраном 17:9

Компания Sharp анонсировала смартфон Aquos S3 Mini с нестандартным экраном 17:9 — это нечто среднее между классическими панелями 16:9 и современными 18:9. Сам мобильник стоит сравнительно недорого, но обладает вполне неплохими за свои деньги характеристиками.

В продажу Sharp Aquos S3 Mini поступит уже в самом скором будущем в черном, синем и золотом цветах корпуса по цене в районе 14500 рублей по нынешнему курсу валют, и в эту стоимость войдет экран на 5,5 дюйма с разрешением Full HD+ или 2040х1080 пикселей. В основу смартфона ляжет процессор Qualcomm 630, который будет дополнен сразу 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, что за эти деньги весьма и весьма недурно.