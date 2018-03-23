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Sharp Aquos S3 Mini — недорогой смартфон с экраном 17:9
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Sharp Aquos S3 Mini — недорогой смартфон с экраном 17:9 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Компания Sharp анонсировала смартфон Aquos S3 Mini с нестандартным экраном 17:9 — это нечто среднее между классическими панелями 16:9 и современными 18:9. Сам мобильник стоит сравнительно недорого, но обладает вполне неплохими за свои деньги характеристиками.
В продажу Sharp Aquos S3 Mini поступит уже в самом скором будущем в черном, синем и золотом цветах корпуса по цене в районе 14500 рублей по нынешнему курсу валют, и в эту стоимость войдет экран на 5,5 дюйма с разрешением Full HD+ или 2040х1080 пикселей. В основу смартфона ляжет процессор Qualcomm 630, который будет дополнен сразу 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, что за эти деньги весьма и весьма недурно.
В дисплее есть небольшой вырез под 20-мегапиксельную фронтальную камеру, а под дисплеем сосредоточен главный минус аппарата — огромных размеров рамка, в которую поместили кнопку Home со сканером отпечатком пальцев внутри. Прочие спецификации Sharp Aquos S3 Mini включают основную фотокамеру на 16 Мп, батарею 3020 мАч с быстрой зарядкой по USВ-С, два слота под SIM-карты, слот microSD, фазовый автофокус и прошивку Android 7.1 Nougat от Google. На Sharp Aquos S3 Mini уже открыт предварительный заказ, а до релиза смартфона остается всего несколько дней. Купить его можно в Китае, несмотря на его японское происхождение.
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