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Представлен Sharp Aquos S3 Mini: дешевая альтернатива Essential Phone
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Представлен Sharp Aquos S3 Mini: дешевая альтернатива Essential Phone 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Компания Sharp представила смартфон в средней ценовой категории Aquos S3 Mini. Стоимость девайса составила скромные 252 доллара. Почему скромные? Потому что речь идет о безрамочном аппарате с вырезом в дисплее. Как правило, подобные аппараты даже в бюджетном сегменте оцениваются дороже, и Huawei P20 Lite — хороший тому пример.
Aquos S3 Mini весит всего 140 грамм и доступен в трех цветах — черный, синий, золотой. Девайс оснащен 5,5-дюймовым inCell-дисплеем с разрешением 2040 x 1080 точек (FHD+). Дисплей покрывает 87,5% передней панели, кроме того, охват цветового пространства sRGB составляет 135%. На фронтальной панели расположился сканер отпечатков пальцев и 20-Мп камера с вырезом в дисплее, которая поддерживает умные портретные снимки и разблокировку по лицу за 0,1 секунды.
Девайс оснащен процессором Snapdragon 630. К слову, аналогичный процессор получили такие смартфоны, как Nokia 7, Nokia 6 (2018), Moto X4 Android One, Xperia XA2, ZenFone 5Q и HTC U11 Life. Приятным бонусом станет наличие 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X, а также достаточно емкий аккумулятор на 3020 мАч с быстрой зарядкой 5V/2A.
На задней панели расположилась 16-Мп камера с апертурой f/2.0, девайс «из коробки» работает на Android 7.1.1 с фирменной оболочкой Sharp Smile UX. Имеется игровой режим, при котором во время игры пользователь не получает каких-либо уведомлений и звонков. S3 Mini порадует владельцев портом Type-C, 3,5-мм разъемом под наушники, поддержкой 4G VoLTE.
Главным недостатком Aquos S3 Mini можно назвать отсутствие NFC. Уже сейчас девайс можно предзаказать на площадке Jingdong Mall, а продажи стартуют 30 марта по цене в 252 доллара.
По материалам gizmochina
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