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Galaxy S9 разогнали до 1 Гбит/с в сетях 4G
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Galaxy S9 разогнали до 1 Гбит/с в сетях 4G 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Добиться таких результатов удалось австралийскому оператору Telstra. Этот показатель хоть и не является рекордным, вплотную приближается к скоростям, которые способны обеспечивать сети пятого поколения.
«Преодоление смартфонами отметки в 1 Гбит/с является важной вехой для всей индустрии, — говорит Кевин Тео, глава мобильного подразделения Telstra. — Сегодня мы оказались как никогда близко к эпохе сетей пятого поколения, характеризующихся высокоскоростной передачей данных».
Тестовый экземпляр Galaxy S9 был оснащен процессором Snapdragon 845 и модемом X20 производства компании Qualcomm, известной своей увлеченностью сетями пятого поколения. Очевидно, аппаратные решения Samsung пока не готовы обеспечивать работу на такой высокой скорости.
Работы по увеличению скоростей в сетях 4G и 5G ведутся во всем мире. Так, например, в России развитием сетей пятого поколения занимается «Мегафон» при сотрудничестве с Huawei. По данным открытых источников, рекорд, который удалось установить в рамках проекта, — 35 Гбит/с.
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