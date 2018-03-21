Тест и обзор смартфона Samsung Galaxy S9: звезда с легкими недостатками

Итоги теста Во время тестов Samsung Galaxy S9 произвел на нас замечательное впечатление, хотя и без некоторых недостатков не обошлось. Например, нам хотелось бы видеть здесь чуть более высокую детализацию снимков при сумеречном освещении и прежде всего — более долгую продолжительность времени автономной работы. Преимущества классный дисплей и топовая производительность очень хорошая камера превосходное оснащение Недостатки продолжительность времени автономной работы несколько разочаровывает фотографии, сделанные при сумеречном освещении, отчасти слишком сильно размыты Результаты тестирования Samsung Galaxy S9 Duos Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 3 из 151 Соотношение цена/качество: 51 Производительность и управление (35%): 95.1 Оснащение (25%): 100 Аккумулятор (15%): 85.5 Дисплей (15%): 91.5 Фотокамера (10%): 98.1 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 95% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Тест Samsung Galaxy S9: что на самом деле нового?

С Galaxy S8 компания Samsung оповестила мир о маленькой революции. Огромный, но удобный дисплей с соотношением сторон 18:9, классно выглядящий изогнутый дизайн, скругленный по краям экран, производительность и оснащение высочайшего класса — все эти достоинства оказались убедительными для большого числа поклонников.

Как показывают результаты тестовых испытаний в лаборатории iChip.ru, по большей части на тех же сильных качествах компания Samsung создала и новые Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus: Galaxy S9 выглядит аналогично своему предшественнику. Только сканер отпечатка пальца опустился под камеру, где его стало достать легче, чем в случае с расположенным рядом с камерой в предыдущей модели. Кроме того, при точно такой же площади экрана S9 получился почти на 1 миллиметр короче. Galaxy S9 с превосходным дисплеем

Экран — это снова загляденье. Со своими 5,8-дюймовой диагональю и разрешением до 2960х1440 пикселей он не только большой и четкий, но и может похвастать типичными для AMOLED замечательными цветами и контрастностью. Кто предпочитает более сдержанные цвета, тот может внести соответствующие изменения в настройки изображения Samsung S9. Кстати, там можно еще и немного снизить разрешение, которое стандартно равняется 2220х1080 пикселей. Невооруженным VR-очками взглядом разницы вы скорее всего не заметите.

Максимальная яркость также является замечательной: если на датчик освещения попадает очень яркий свет, экран начинает сиять нашим тестовым шаблоном силой приблизительно в 743 кд/м2 — таким образом, на улице контент с него можно считывать без проблем. Конечно же, яркость можно увеличить и вручную, чтобы видео и фото внутри помещений выглядели получше. Максимальные значения можно довести до все еще очень хороших 418 кд/м2. Высокая производительность, удовлетворительная продолжительность времени автономной работы

Высокой оказывается и производительность процессора, так как компания Samsung использует здесь свой новейший и мощнейший чип Exynos 9810. Его интегрированный модем, например, достигает скорости передачи данных до 1,2 Гбит/с в LTE-сетях.

Во время тестовых испытаний на команды пользователя Galaxy S9 реагировал всегда очень быстро, хотя по субъективным ощущениям это не было существенно быстрее, чем у S8 или любого другого топового устройства, выпущенного в 2017 году. Тем не менее, очень большие PDF-файлы Galaxy S9 открывает на пару секунд быстрее, чем его предшественник. На устройстве работает операционная система Android 8 под пользовательским интерфейсов от Samsung. Регулярные обновления должны поставляться от двух до трех лет.

Несколько разочарованными мы были, однако, продолжительностью времени автономной работы Galaxy S9: она в процессе наших тестов достига отметки «всего» в 8 часов 42 минуты — это нормально, но не «действительно хорошо». Galaxy S8 работает примерно на один час дольше, Huawei Mate 10 Pro может продержаться даже почти до 12 часов. Для проведения нашего «онлайн-тестирования» мы приглушаем яркость экрана до 200 кд/м2 и заставляем смартфон воспроизводить видео и загружать веб-сайты из LTE-сетей, при этом специальные скрипты симулируют ввод текста и прокрутку страниц. Мы считаем такой тест релевантным практическим сценариям использования смартфонов.

В iChip.ru повторили такой тест трижды, вариации продолжительности времени автономной работы получились незначительными. При непосредственном сравнении между Galaxy S9 и S8 предшественник смог продержаться почти на один час дольше. Несмотря на то, что большинству пользователей такого аккумулятора без проблем должно будет хватать на целый день, мы продолжаем держать в уме, что со временем эффективная емкость батарей может снижаться, поэтому нам хотелось бы чего-то большего.

Продолжительность процесса зарядки хорошая. Должно пройти 2 часа 08 минут, чтобы аккумулятор емкостью 3000 мАч был полностью заряжен. Благодаря технологиям быстрой зарядки первые 30 минут в батарею закачивается особенно большое количество энергии. Очень хорошее качество фотографий, но…

Galaxy S9 обладает очень хорошей камерой и позволяет снимать превосходные фотографии с разрешением в 12 Мпикс. При хороших условиях освещения снимки нам очень нравятся. Детализация великолепная, цвета имеют тенденцию к теплым оттенкам, но не являются неестественными. Но уже при дневном свете отчетливо бросается в глаза, что источники освещения склонны к эффекту пересвета : вокруг лампы или солнца область изображения получается немного выжженной. Pixel 2 (XL) с таким сценарием справляется лучше.

В настоящее время единственной в своем роде является переменная диафрагма, которая обещает помощь в достижении наилучшего качества фотографий как при ярком, так и при сумеречном освещении. Если ярко, Galaxy S9 (и Galaxy S9 Plus) выбирает скорее маленькую диафрагму f/2.4, которая позволяет добиться лучшей глубины резкости. При сумеречном освещении (ниже 100 люкс) система увеличивает раскрытие диафрагмы до f/1.5, чтобы на матрицу могло попасть больше света. Последнее обещает улучшенную прорисовку, пониженный уровень шумов и в целом более красивые фотографии. Во время нашего «сумеречного» тестирования камер, однако, HTC U11 и Pixel 2 (XL) проявили себя лучше, так как они используют менее агрессивный фильтр, чтобы снизить шумы, а потому сохраняют больше деталей в изображениях, например, волос, шерсти или текстуры деревянного стола. Зато при совсем уж небольшом количестве света Galaxy S9 может вытянуть из снимаемой сцены гораздо больше, отображая в целом очень мало шумных пикселей — хотя фотографии при этом выглядят немного сглаженными.

Тем не менее, несмотря на всю эту критику камера является великолепной. По сравнению с Plus-моделью пользователям придется отказаться от второго объектива, который позволяет применять «оптический» 2-кратный зум, а также улучшенного портретного режима съемки с регулируемым эффектом Боке. Высокоскоростная камера для суперзамедленного видео

Удовольствие во время тестовых испытаний мы получили и от функции съемки суперзамедленного видео. Речь идет о том, что Galaxy S9 ведет запись в HD-разрешении со скоростью 960 кадров в секунду. Это чрезвычайно быстро, но и длится, к сожалению, лишь около 0,2 с (точное значение компания Samsung не приводит, но это могут быть 184 мс). Эту запись затем система может воспроизвести приблизительно за 6 секунд, то есть с 32-кратным замедлением — и это более чем заслуживает внимания.

При хорошем освещении всегда получаются классные и впечатляющие slow motion. Однако, вечером и ночью этой функцией пользоваться особого смысла не имеет, так как выдержка на каждый отдельный кадр получается чрезвычайно маленькой, поэтому на фотографиях почти ничего не видно.

Первопроходцем данной технологии суперзамедленного видео на смартфонах, между прочим, является компания Sony со своим Sony Xperia XZ Premium. Но инженеры Samsung усовершенствовали её полезным автоматическим режимом, который позволяет при желании запускать процесс записи только в том случае, когда в выделенной зоне кадра начинается быстрое движение.

Кроме того, есть и режим «обычного» замедленного видео, в котором происходящее фиксируется со скоростью 240 кадров в секунду, зато в разрешении Full-HD и значительно более продолжительное время. Но, к сожалению, компания Samsung хорошенько спрятала этот режим. Чтобы задействовать его, нужно открыть приложение «Камера», затем через колесико настройки зайти в «Изменение режимов камеры»-«Основная камера»-«Замед. Съемка». Кроме того, кто захочет, тот может настроить для себя анимированный аватар, который будет реагировать на движения лица. Это напоминает Apple Animojis в iPhone X, но нам по-настоящему убедительным не показалось. Больше об этом и такой новой функции, как Bixby, а также настольной станции Samsung Dex, вы можете почитать в статье с отчетом о всеобъемлющем тестировании Galaxy S9 Plus.

Galaxy S9 Duos с замечательным оснащением

Оснащение Galaxy S9 превосходно, особенно в протестированной нами версии Duos. Помимо очень быстро работающего сканера отпечатка пальца здесь есть инструментарий для распознавания лица и сканирования радужной оболочки глаза. Смартфон является водонепроницаемым в соответствии с требованиями стандарта IP-68, поддерживает функцию беспроводной зарядки, имеет аудиоразъем для подключения наушников, быстрый интерфейс USB 3.1 Type-C, также быстрый WLAN-модуль стандарта ac и Bluetooth 5.0.

Во встроенном накопителе номинальной емкостью 64 Гбайт свободными остаются приблизительно 49 Гбайт. Мы считаем, что при столь высокой начальной стоимости встроенная память могла бы быть и 128 Гбайт. Как и в случае с предшественником, впрочем, её можно недорого расширить с помощью карты памяти стандарт Micro-SD. В свободной продаже при этом будет находиться преимущественно Duos-версия, которая оснащена гибридным слотом, который при необходимости может использоваться для установки второй SIM-карты, чтобы пользователь на одном устройстве мог быть доступен одновременно по личным и рабочим телефонным номерам. Но на второй SIM-карте Galaxy S9 не позволит пользоваться LTE-сетями, а следовательно и улученным качеством передачи голоса через Voice-over-LTE — это доступно только на основной SIM-карте.

Подводя итоги, можем сказать, что Galaxy S9 нам хотя и действительно понравился, но при своей начальной стоимости в 60 000 рублей он имеет слишком мало улучшений за переплату в размере 25 000 рублей (по состоянию на март 2018 года) в сравнении с Galaxy S8. Но энтузиасты, которые не так сильно ограничены в бюджете, несомненно получат замечательный смартфон. Результаты тестирования Samsung Galaxy S9 Duos Альтернатива:

Samsung Galaxy S8 Galaxy S8 почти настолько же хорош, как и Galaxy S9, но по состоянию на март 2018 года стоит приблизительно 35 000 рублей — по этой причине топовая модель Samsung 2017 года является лучшей альтернативой новому флагману.

Напомним, что в Galaxy S8 используется один из самых быстрых процессоров для смартфонов: 4+4-ядерный Exynos 8895-й серии (для Европы) и Snapdragon 835 (для американского рынка).

Оба обладают на 20-30% большей производительностью, чем модели прошлого года. Со всеми поставленными перед ним ресурсоемкими задачами S8 справился с честью. Благодаря применению 10-нм техпроцесса данные «системы на чипе» не только очень быстрые, но и эффективные, как показывают результаты наших тестов аккумуляторов.

Лучшие смартфоны нашего актуального рейтинга: Смартфоны. Все результаты тестов 1. Samsung Galaxy S9 Plus Общая оценка: 95.1 Соотношение цена/качество: 47 2. Samsung Galaxy Note 8 Общая оценка: 94.7 Соотношение цена/качество: 54 3. Samsung Galaxy S9 Duos Общая оценка: 94.6 Соотношение цена/качество: 51 4. Sony Xperia XZ2 Общая оценка: 94.6 Соотношение цена/качество: 53 5. Huawei Mate 10 Pro Общая оценка: 93.8 Соотношение цена/качество: 61 Смартфоны. Все результаты тестов Характеристики и результаты тестирования Samsung Galaxy S9 Duos Соотношение цена/качество 51 ОС при тестировании Android 8.0 с Samsung Experience 9.0 UX Актуальная ОС Android 8 Планируется ли обновление ОС нет Магазин приложений Вес 159 г. Длина x Ширина 148 x 69 мм; Толщина 8,5 мм; Экспертная оценка дизайна отлично Экспертная оценка скорости работы очень хорошо Скорость загрузки: PDF 800 Кбайт по WLAN 2,0 с Скорость загрузки: главная chip.de по WLAN 0,4 с Скорость загрузки: тестовая таблица chip.de по WLAN 6,9 с Качество звука (громкая связь) очень хорошо Процессор Samsung Exynos 9 Octa 9810 Архитектура процессора Частота CPU 2.700 МГц Количество ядер CPU 4+4 Объем оперативной памяти 4,0 Гбайт Аккумулятор: емкость 3.000 мА·ч Аккумулятор: легко извлекаемый — Аккумулятор: время серфинга 8:42 ч:мин Аккумулятор: время зарядки 2:08 ч:мин Функция быстрой зарядки да ЗУ и кабель быстрой зарядки в комлекте Аккумулятор: время разрядки / время зарядки 4,1 Функция беспроводной зарядки да WLAN 802.11 n, ac Voice over LTE LTE: частоты 800, 1.800, 2.600 МГц LTE: Cat. 4 до 150 Мбит/с LTE: Cat. 6 до 300 Мбит/с LTE: Cat. 9 до 450 Мбит/с LTE: Cat. 12 до 600 Мбит/с Экран: тип OLED Экран: диагональ 5,8 дюйма Экран: размер в мм 65 x 132 мм; Экран: разрешение 1.440 x 2.960 пикселей Экран: плотность точек 568 ppi Экран: макс. яркость в темном помещении 418,2 кд/м² Экран: шахматная контрастность в светлом помещении 35:1 Экран: шахматная контрастность в темном помещении 157:1 Камера: разрешение 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение 1.530 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков очень хорошо Камера: шумы VN1 1,4 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки 5 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом 0,34 с Камера: оптический стабилизатор да Камера: автофокус да Камера: вспышка LED Разрешение видео 3.840 x 2.160 пикселей Фронтальная камера: разрешение 8,0 Мпикс LED-индикатор да (многоцветный) Радиоприемник — Тип SIM-карты Nano-SIM Dual SIM да Защиты от пыли и влаги (сертификат IP) IP68 Сканер отпечатков пальцев Доступная пользователю память 48,7 Гбайт Слот для карт памяти да Разъем USB Type-C-USB 3.1 Bluetooth 5 NFC да Выход для наушников 3,5 мм; HD Voice да SAR 0,36 Вт/кг Версия прошивки при тестировании G960FXXU1ARB1 Дата теста 2018-03-06 Читайте также: Тест смартфона Nokia 8: успешное возвращение в топовый сегмент

Тест смартфона Motorola Moto G5S Plus Фото: компании-производители, CHIP.de