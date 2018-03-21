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Рендер Samsung Galaxy Note 9 показал тройную камеру и экранный сканер отпечатков пальцев
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Рендер Samsung Galaxy Note 9 показал тройную камеру и экранный сканер отпечатков пальцев 

Ferra.ru 1 час назад
На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился интересный рендер готовящегося к выпуску флагманского фаблета Samsung Galaxy Note 9, пока не представленного производителем официально.
Рендер, созданный поклонником Samsung, отображает главные особенности потенциального Galaxy Note 9 — тройную основную камеру и интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев. Судя по изображению, дисплей занимает большую площадь передней панели по сравнению с предшественником и текущим флагманом Galaxy S9. Также можно отметить оформление из миниатюрных светодиодов по бокам модуля камеры, основную вспышку под ней, беспроводную зарядку, кнопку Bixby и стилус.
Тройная основная камера также ожидается у смартфона Huawei P20 Pro, чей анонс должен состояться 27 марта 2018 года.
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