Lenovo представила смарт-часы с сапфировым стеклом за 20 долларов

Китайский производитель электроники Lenovo представил фирменные смарт-часы стоимостью всего 20 долларов США. В отличие от большинства решений конкурентов, новинка не имеет сенсорного дисплея, который замещает аналоговый циферблат. Несмотря на это, устройство обладает широким перечнем «умных» функций от шагомера до трекера сна и при этом работает 12 месяцев на одной зарядке.

Lenovo Watch 9 (так производитель окрестил свое детище) поставляется в корпусе из нержавеющей стали двух цветов: серебристого и графитового. Циферблат, которому было не суждено стать сенсорным, защищен сапфировым стеклом со степенью твердости 9H и препятствует не только появлению царапин, но и попаданию внутрь корпуса влаги при погружениях на глубину до 50 метров.

Отсутствие электронного дисплея не мешает часам выступать в роли приемника входящих уведомлений. После синхронизации со смартфоном Lenovo Watch 9 будут вибрировать, оповещая вас о поступившем сообщении или вызове. Кроме того, пользователям часов будет доступна возможность удаленно спускать затвор камеры смартфона простым жестом потряхивания.

Все данные о пользователе, получаемые часами, в том числе количество пройденных за день шагов, сожженных калорий и качество сна, синхронизируются по Bluetooth со смартфоном. Производителем заявлена поддержка не только смартфонов под управлением Android, но и iPhone. Приобрести Lenovo Watch 9 в Китае будет можно уже 23 марта. О сроках выхода новинки за пределы родины пока не сообщается.

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