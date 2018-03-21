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Android-производители не смогут использовать Face ID еще два года
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Android-производители не смогут использовать Face ID еще два года 

Apple Insider 4 часа назад
Фото: Apple Insider
Никто из производителей смартфонов на Android не сможет предложить достойного конкурента технологии распознавания лиц Face ID еще как минимум два года. Об этом говорится в исследовательском отчете Reuters.
По данным экспертов, из-за нехватки комплектующих для создания аналога Face ID Android-производители не смогут адаптировать технологию для своих смартфонов раньше конца следующего года.
Как заявляется в отчете, Android-вендоры стремятся как можно раньше получить доступ к VCSEL модулю. Система поверхностно-излучающего лазера с вертикальным резонатором или VCSEL — ключевой компонент камеры TrueDepth в iPhone X. На данный момент поставки такого модуля осуществляет только Finisar. Ранее Apple уже инвестировала в производителя 390 миллионов долларов, благодаря чему поставщик смог увеличить производственные мощности и расходы на исследование и разработку.
Производитель Viavi прогнозирует, что первая партия модулей VCSEL будет доступна в конце 2018 года, правда, в крайне малом объёме. По словам компании, технологию, схожую с Face ID, получат только два Android-производителя, и произойдет это только в первой половине 2019 года.
Даже Samsung со своими новейшими флагманами пока не может соперничать с Apple, если говорить о функции распознавания лица. Galaxy S9 и S9+ продолжают использовать 2D-сканирование и распознавание радужной оболочки глаза, которые не сравнятся с уровнем безопасности 3D-сканирования лица в iPhone X.
По сути сейчас все смартфоны на Android используют недорогую «пародию» на Face ID. Впрочем, рано или поздно производители получат доступ к технологии Apple — так было и с iPhone 5s, который одним из первых получил разблокировку по отпечатку пальца. Конкурентам потребовалось около года, чтобы начать использовать данную функцию.
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