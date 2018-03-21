Android-производители не смогут использовать Face ID еще два года

Никто из производителей смартфонов на Android не сможет предложить достойного конкурента технологии распознавания лиц Face ID еще как минимум два года. Об этом говорится в исследовательском отчете Reuters

По данным экспертов, из-за нехватки комплектующих для создания аналога Face ID Android-производители не смогут адаптировать технологию для своих смартфонов раньше конца следующего года.

Как заявляется в отчете, Android-вендоры стремятся как можно раньше получить доступ к VCSEL модулю. Система поверхностно-излучающего лазера с вертикальным резонатором или VCSEL — ключевой компонент камеры TrueDepth в iPhone X. На данный момент поставки такого модуля осуществляет только Finisar. Ранее Apple уже инвестировала в производителя 390 миллионов долларов, благодаря чему поставщик смог увеличить производственные мощности и расходы на исследование и разработку.

Производитель Viavi прогнозирует, что первая партия модулей VCSEL будет доступна в конце 2018 года, правда, в крайне малом объёме. По словам компании, технологию, схожую с Face ID, получат только два Android-производителя, и произойдет это только в первой половине 2019 года.

Даже Samsung со своими новейшими флагманами пока не может соперничать с Apple, если говорить о функции распознавания лица. Galaxy S9 и S9+ продолжают использовать 2D-сканирование и распознавание радужной оболочки глаза, которые не сравнятся с уровнем безопасности 3D-сканирования лица в iPhone X.

По сути сейчас все смартфоны на Android используют недорогую «пародию» на Face ID. Впрочем, рано или поздно производители получат доступ к технологии Apple — так было и с iPhone 5s, который одним из первых получил разблокировку по отпечатку пальца. Конкурентам потребовалось около года, чтобы начать использовать данную функцию.