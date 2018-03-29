Сооснователь OnePlus рассекретил флагманский смартфон OnePlus 6

Ресурсу The Verge удалось получит первое официальное изображение готовящегося к выпуску флагманского смартфона OnePlus 6, пока не представленного производителем официально. Также журналисты побеседовали с Карлом Пей (Carl Pei), сооснователем компании, который раскрыл ряд подробностей о грядущей новинке.

Официальный рендер и Карл Пей подтвердили использование в OnePlus 6 выреза в экране под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. OnePlus 6 получит самое высокое соотношение дисплея и передней панели среди смартфонов OnePlus — 90%.

По словам Карла Пей, вырез окажется больше, чем у смартфона Essential и меньше, чем у iPhone X. Габариты вставки составят 19,616 мм x 7,687 мм, она включит динамик, камеру, сенсоры приближения и освещения, а также светодиод для оповещений. При этом там не будет таких сложных структур, какие нужны для Face ID от Apple , благодаря этом вставку удалось уменьшить относительно iPhone X.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, что обычно подразумевает вырез под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 20 Мп и апертуру f/2.0.

Смартфон базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3450 мАч. Он работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Цена OnePlus 6 может оказаться существенно выше предшественника — 749 долларов США за старшую модель. Официальный дебют OnePlus 6 ожидается в июне 2018 года.