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Смартфон OnePlus 6 с бамбуковой отделкой показался на фото
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Смартфон OnePlus 6 с бамбуковой отделкой показался на фото 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Век
Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал фотографию готовящегося к выпуску флагманского смартфона OnePlus 6, пока не представленного производителем официально.
На фото виден торец смартфона и его задняя панель. Особое внимание привлекла отделка задней панели, насчёт нее мнения разделились — она либо бамбуковая, либо деревянная, либо просто стилизованная под бамбук или дерево. Также можно отметить наличие 3,5-мм разъёма для наушников и порта USB Type-C, сканера отпечатков пальцев. Модуль камеры целиком не видно, но можно предположить, что он двойной.
Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, что обычно подразумевает вырез под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 20 Мп и апертуру f/2.0.
Смартфон базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3450 мАч. Он работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.
Цена OnePlus 6 может оказаться существенно выше предшественника — 749 долларов США за старшую модель. Официальный дебют OnePlus 6 ожидается в июне 2018 года.
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