Рассекречены характеристики смартфона OnePlus 6

В сети появились подробности о характеристиках готовящегося к выпуску флагманского смартфона OnePlus 6, пока не представленного производителем официально. Ресурс TechSlize опубликовал снимок списка параметров модели.

По данным источника, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, что обычно подразумевает вырез под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 20 Мп и апертуру f/2.0.

Смартфон базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3450 мАч. Он работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Согласно более ранним утечкам, цена OnePlus 6 окажется существенно выше предшественника — 749 долларов США за старшую модель. Официальный дебют OnePlus 6 ожидается в июне 2018 года.