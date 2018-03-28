Прощай, OnePlus. Легендарный смартфон так и не догнал iPhone

Прощай, OnePlus. Легендарный смартфон так и не догнал iPhoneНе прошло и полгода, как главный конкурент Apple и Samsung снял с производства свой флагман OnePlus 5T. По слухам — в связи со скорой презентацией OnePlus 6.

Итого — 3 флагманских смартфона в год, похожих друг на друга, как 2 капли воды. OnePlus, ты не Aplle! Что ты делаешь, прекрати!

OnePlus к успеху шли Помните, с чего начинался успех OnePlus One? На рынке доминировали Samsung, HTC и Apple. Нормальный смартфон стоил 500-600 долларов. Это казалось запредельной ценой.

Хочешь современный, напичканный технологиями телефон? Плати. Никаких китайцев — у них бюджетники получались едва-едва.

Ответом стал «убийца флагманов» OnePlus One со скромным ценником и уникальной системой распространения. В нем была современная, крутая платформа; хорошая камера; отзывчивая операционная система. Но что более важно, OnePlus хорошо собирали из качественных комплектующих.

Цена OnePlus One: 16 ГБ — 300 долларов, 64 ГБ — 350 долларов

Для покупки по официальной цене смартфон нужно было заранее заказать, оплатить и только потом получить с официального сайта. Бешеное время ожидания компенсировал хороший запас производительности и отсутствие наценки перекупщиков.

Конкуренты: Samsung Galaxy S5 — 700 долларов, Sony Xperia Z2 — 650 долларов, LG G3 — 600 долларов. Разница в 2 раза!

Главным достоинством OnePlus стала философия разработки: абсолютная свобода пользователя в отношении операционной системы. Cyanogen OS научил целое поколение разработчиков создавать гибкие в настройке устройства, в которых можно оптимизировать под себя все. По сравнению с аналогами, напичканными фирменными сервисами — рай для гика. Невероятная возможность для 2014 года.

OnePlus 2 стоил немного дороже предшественника — 330 долларов за 3/16 ГБ и 390 долларов за 4/64 ГБ, но получило большее распространение, в том числе у перекупщиков. Третья модель OnePlus вышла в тираж, и появилась на полках всех магазинов. Первые «флагманы Xiaomi» стали догоняющими, OnePlus — достаточно дорогим мейнстримом.

Доступность сыграла злую шутку: сборка стала хуже, операционная система — менее проработанной, а цена — почти в 2 раза выше. Так еще и гонка флагманов заставила (заставила ли, или сыграла на руку?) учредителей компании выпускать несколько моделей в год.

Итак, в 2017-2018 годах актуальный смартфон OnePlus стоит ровно столько же, сколько предыдущий флагман Samsung или Apple. Кажется, что «убийца флагманов» выгоднее, ведь он новее и быстрее в синтетических тестах (спойлер — нет).

Но не все так однозначно.

Цены вверх, логика — в ноль. Это залог успеха?

На популярность OnePlus повлияла не только цена. Собственный дизайн, удачно сочетающий все изыски других разработчиков, уже с третьего поколения

В устройствах компании всегда использовались лучшие комплектующие — фактически, те же самые, что и у других брендов. Топовые камеры Sony, мощные процессоры Qualcomm. Американский концерн и сломал отлаженную систему.

Для крупных производителей каждый год появляется 1 топовый процессор Qualcomm. Но через полгода после релиза «1+3» на Snapdragon появился оптимизированный Snap 821 с массой преимуществ. На это мгновенно отреагировали все производители Android-смартфонов, включая Samsung и Xiaomi (которая к тому моменту активно рвалась в верхний сегмент).

OnePlus не осталось ничего, кроме как представить миру «1+3T» — модификацию уже знакомого всем смартфона. Покупатели не увидели в аппарате с более быстрым и холодным процессором, обновленной фронтальной камерой с огромным разрешением причины для смены устройства.

Та же судьба постигла четвертое поколение смартфонов компании: 5-ка и 5T отличаются только экраном (рамочный и безрамочный) и незаметной для простого покупателя платформой. Гикам обновление пришлось по вкусу. Но простой обыватель не видит серьезных улучшений уже с OnePlus 3.

И не только они, но и профильные ресурсы. Потому что серьезных изменений с 2016 года в смартфонах китайского бренда нет. Да, тоже самое можно сказать при сравнении Samsung S7/S8/S9.

Можно говорить о том, что актуальное поколение OnePlus становится удачным выбором из-за своей безумной производительности. Но синтетические попугаи в тестах давно не отражают реальность. К тому же, компания не раз попадалась с накруткой результатов.

Уникальный дизайн, вобравший лучшее от Samsung и Apple? Строгие формы, но скругленная задняя крышка; сенсорная кнопка «Домой», переключатель режимов громкости, узнаваемые решетки динамика и нижнее расположение аудиоразъема — но 2.5D края экрана. Только это не касается «шестерки»

А «1+5» по сравнению с «тройкой» менее удобен, страдает проблемами с экраном и снимает хуже, чем iPhone 7 Plus или S7 ! Сравните камеры OnePlus 3T:

… и OnePlus 5:

OnePlus 6 не может похвастаться уникальной эргономикой. А чем он может похвастаться, если практически полностью основан на предыдущих работах? Если только программными проблемами: качество работы камеры, связи в смартфонах OnePlus неуклонно падает по мере выхода новинок.

Гонка флагманов закончилась?

Скажете, что у Apple с iPhone 8 так же? Но вместе с ним вышел iPhone X, а желающие до сих пор могут купить упавший в цене iPhone 7. OnePlus не оставляет шансов желающим купить смартфон предыдущего поколения: заявленная, конкурентноспособная цена действительна только при покупке с официального сайта.

Точно так же поступает Samsung. Актуальный флагман неоправданно дорог, но поколение Galaxy S8 в российской рознице уже приближается по цене к OnePlus. Подешевел до предела. А есть еще и S7 стоимостью около 20-25 тысяч. По той же цене можно найти множество «айфонов» — новых и с рук. Уже в России и с гарантией. Зачем нужен такой конкурент?

Да, старые флагманы медленнее. Но у них есть свои преимущества: камера, фирменная оболочка, качество, в конце концов. Они продаются лучше, чем текущие топы. Ярким примером тому стал iPhone 7, удерживающий звание самого продаваемого смартфона Apple.

Если обратиться к статистике, то наибольшую популярность в 2018 году получают не самые мощные, а самые сбалансированные смартфоны. Средний и чуть более низкий сегмент, в котором прочно обосновались китайские аппараты с вожаком в лице Xiaomi и iPhone SE.

Чуть хуже продаются устройства, ставшие упрощенными версиями флагманов или прошлогодние лидеры технологий. Особенно прочно здесь освоились Huawei, Xiaomi и ZTE пока в догоняющих.

Что предлагает OnePlus? Круглогодичный марафон недоработанных новинок, постоянный дефицит и мнимые улучшения.

Перед анонсом нового смартфона продажи предыдущей модели прекращаются. Ритейлеры не спешат снижать цены — нужно распродать остатки прежде чем появится еще одно поколение «1+1». Горшочек, не вари!

Серьезно, во многих магазинах еще не закончились «тройки» по официальной цене. На 5T перекупщики снизили цены до ожидаемого уровня неделю назад, а многие желающие еще обычную «пятерку» не успели купить — но сделать этого уже нельзя. Хотя, наш обзор показывает — преимуществ у нового поколения не так много. Зато цена стала выше.

Не лучшая тактика для партнеров. А может быть, у OnePlus совершенно другая цель — предлагая более привычный продукт, подготовить покупателей к Oppo и Vivo, чтобы с их приходом кануть в лету?

Или OnePlus станет «премиальной линейкой» китайского конгломерата OPPO/Vivo/OnePlus, как Axon у ZTE?

Какой он, смартфон будущего

Последние модели Samsung и Apple доказывают, что будущее уже здесь. Смартфоны достигли определенного потолка в своем развитии. Как следствие, мы будем видеть «рабочую лошадку» любимого бренда дважды в год, и уникальный концепт раз в год-два.

Впрочем, это даже на руку — больше нет необходимости обновлять устройство раз в год. Перескочив пару лет, получишь принципиально новые функции. Это будет интересное устройство. А если смартфон потребуется прямо сейчас — всегда можно купить прошлогодний флагман.

Другое дело ультрадорогие имиджевые и концептуальные модели, в число которых затесались даже iPhone X, ZTE Axon M, новинки Vivo и Samsung Note (любого поколения). Они гонят индустрию вперед, заставляя конкурентов двигаться.

Но среди этих концептов преимущество за теми, у кого есть уникальные разработки, касающиеся использования устройства, а не его скорости. Например, Face ID. Ведь iPhone X без него и детально оптимизированной iOS за свою цену нужен только фанатам. Остальные предпочтут «семерку», и это будет хороший выбор.

Жаль, что OnePlus не оставляет своим покупателям никакого выбора. На смартфон будущего он не тянет — там нужна не голая мощь, а отточенная прошивка и что-то, что улучшает жизнь покупателя.

Этого OnePlus 6 предложить не может — камера от «пятерки», корпус от 5T, стандартный для 2018 процессор. Ничего нового. Кроме багов, конечно. Это не смартфон будущего. Это смартфон прошлого.

Прощай, OnePlus. Мне будет тебя не хватать.