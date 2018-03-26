Прекращены продажи смартфона OnePlus 5T

Компания OnePlus сообщила о прекращении продаж своего текущего флагманского смартфона 5T. Пока что это коснулось только одной страны в мире, но это только начало — скоро смартфон станет дефицитом практически повсеместно.

По официальным данным, с сегодняшнего дня OnePlus 5T нельзя купить на территории США : в этой стране он появился раньше всех (кроме Китая ) всего четыре месяца назад, и отсюда начался закат его славы. Причина прекращения продаж проста до невозможности: популярность OnePlus 5T в Новом Свете побила все рекорды, и его запасы просто-напросто распроданы. Новый завоз не планируется, поскольку совсем скоро состоится релиз его прямого потомка в лице OnePlus 6.