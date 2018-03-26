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Прекращены продажи смартфона OnePlus 5T
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Прекращены продажи смартфона OnePlus 5T 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Компания OnePlus сообщила о прекращении продаж своего текущего флагманского смартфона 5T. Пока что это коснулось только одной страны в мире, но это только начало — скоро смартфон станет дефицитом практически повсеместно.
По официальным данным, с сегодняшнего дня OnePlus 5T нельзя купить на территории США: в этой стране он появился раньше всех (кроме Китая) всего четыре месяца назад, и отсюда начался закат его славы. Причина прекращения продаж проста до невозможности: популярность OnePlus 5T в Новом Свете побила все рекорды, и его запасы просто-напросто распроданы. Новый завоз не планируется, поскольку совсем скоро состоится релиз его прямого потомка в лице OnePlus 6.
На данный момент OnePlus 5T все еще можно купить в Китае, но стоит поспешить с приобретением, поскольку уже сейчас это лучший смартфон за свои деньги по соотношению цены, качества и возможностей. Ближе к июню, когда и состоится дебют OnePlus 6, нынешний флагман может исчезнуть даже с виртуальных прилавков AliExpress, и придется искать его на досках объявлений. Новый OnePlus 5T порадует 6 или 8 Гб оперативной памяти, от 64 до 256 Гб памяти постоянной, экраном Quad HD+ с диагональю 6,3 дюйма и новым соотношением сторон 19:9, а также фотокамерами на 20 и 20+16 Мп и процессором Qualcomm 845. К минусам флагмана относится пока не подтвержденный вырез в экране а-ля Apple iPhone X.
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