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OnePlus 6 показал потенциал в Geekbench
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OnePlus 6 показал потенциал в Geekbench 

Android Insider 5 часов назад
Фото: Android Insider
Месяц назад в интернете оказался снимок возможного прототипа OnePlus 6. Смартфон может получить блестящую заднюю поверхность и «чёлку» по аналогии с iPhone X. Теперь устройство засветилось в рейтинге Geekbench и заодно подтвердило характеристики.
Модель появилась под номером NS P7819, сообщает GizmoChina. Главные особенности устройства — поддержка Android 8.1 и чип Snapdragon 845 с тактовой частотой 1,77 ГГц. Внутри смартфона 6 ГБ оперативной памяти, поэтому версия наверняка базовая.
Всё это позволило предполагаемому флагману набрать 2535 баллов в режиме одноядерного тестирования. В многоядерном число увеличилось до 8632 очков. Результаты близки к Xiaomi Mi Mix 2s — ещё одному устройству на Snapdragon 845.
От OnePlus 6 также ждём 6,28-дюймового дисплея, двойную камеру и аккумулятор на 3450 мАч. Максимальная ёмкость памяти составит 256 ГБ. Обсудить перспективы девайса можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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